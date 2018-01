Südkorea staunt über Torgaus "HerrInnen Käthe"

Torgau. Man lese, höre, sehe und staune: Eine außergewöhnliche – nachhaltige – Würdigung ihres Engagements zum Luther-Jubiläumsjahr konnten die Theatergruppe des Johann-Walter-Gymnasiums und die Lebenshilfe Torgau unlängst erfahren: Das südkoreanische Staatsfernsehen hat die Aufführung ihrer Musik-Theater-Inszenierung „HerrInnen Käthe“ Anfang September in Wittenberg gefilmt und kürzlich als gesonderten Beitrag gesendet. Einige Szenen daraus wurden zudem für ein Video geschnitten, das nunmehr bei YouTube abgerufen werden kann.



Lehrerin Dr. Gabriele Hönicke, die Leiterin der Theatergruppe, freut sich mit ihren Schützlingen riesig über diese Resonanz, auch wenn sie die komplette Sendung nicht selbst sehen konnten: „Das Zusammentreffen mit dem Fernsehteam aus Südkorea kam eher zufällig zustande. Vor Ort in Wittenberg hatten die Redakteurinnen, Redakteure und Kameraleute die Vorbereitungen live miterlebt und dann auch die Aufführung gefilmt. Weil sie aber noch mehr über uns erfahren wollten, haben sie uns an einem der Folgetage in Torgau im Gymnasium besucht.“ Die Jugendlichen waren sehr überrascht von diesem Interesse, zumal Luther in Südkorea (bis dato) nicht allzu bekannt gewesen sein dürfte.



Rückblickend auf das Bühnenengagement im Rahmen des Reformationsjuiläums sagt Dr. Gabriele Hönicke: „Seit nunmehr sieben Jahren arbeitet die Theatergruppe des JWG sehr erfolgreich mit behinderten Menschen der Lebenshilfe Torgau zusammen. Mit den gemeinsamen Musik-Theater-Inszenierungen ,LUTHER in Mir‘, ,LUTHER in MIR – Eine Hommage‘ und ,HerrInnen Käthe – Frauen zur Reformation‘ erfuhren wir auch außerhalb der Stadt Torgau sehr hohe Anerkennung in Berlin und Potsdam und vertraten unser Land Sachsen während der Länderwoche des Reformationsjahres in Wittenberg.



Die kooperativeTätigkeit mit der Lebenshilfe sei für die Schüler ein außerordentlicher Gewinn, und umgekehrt ebenso: „Menschen sind nicht nur anders, sie sind auch anders anders. Damit wird die Kreativität jedes Einzelnen zu einer unerschöpflichen Ressource im gemeinsamen Tun.“

Egal, ob die Mitwirkenden als Schauspieler, Sänger, Tänzer, Instrumentalist oder Techniker zum Ensemble gehörten, egal auch, ob sie in der 5. oder 12. Klasse lernten, ein Handicap haben oder nicht, von deutscher Herkunft sind oder aus einem anderen Kulturkreis stammen: „Sie alle verbindet das gemeinsame Interagieren, Lachen, Streben, einfach glücklich sein“, zeigt Dr. Hönicke auf.

Offensichtlich war es genau diese Wahrnehmung, die das südkoreanische Fernsehteam dazu animiert hat, sich im Rahmen ihrer Dreharbeiten zur Luther-Ehrung der Inszenierung „HerrInnen Käthe“ besonders zu widmen.