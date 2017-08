Süptitz startet mit Derbysieg

Fussball. Im ersten Meisterschaftsspiel der Saison 2017/2018 in der Landesklasse kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV 1862 Schildau und dem Aufsteiger aus der Kreisoberliga, dem SV Süptitz. Beide Mannschaften testeten bereits vor zehn Tagen an gleicher Stelle, dabei siegte die Bachmann-Elf mit 4:2. Jedoch ist zu bedenken, dass ein Vorbereitungsspiel unter anderen Bedingungen stattfindet und das Endergebnis eher zweitrangig ist.



Am frühen Samstagabend sahen die 208 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften agierten von Beginn an auf Augenhöhe. Nach einer anfänglichen Abtastphase ergab sich die erste nennenswerte Einschussmöglichkeit der Gäste. Marcel Dehnert hatte nach guter Vorarbeit von Kapitän Ronny Kunath die Führung auf dem Fuß, doch der Torerfolg blieb aus. Kurz darauf ein Freistoß auf der anderen Seite. Der von Kevin Reiche getretene Freistoß wurde noch von der Süptitzer Mauer gefährlich abgefälscht, doch SVS-Schlussmann von Nießen konnte parieren. Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff konnte die Bachmann-Elf eine Ecke nicht abschließen, bei dem daraus folgenden Konter wurde Matti Geissler auf der rechten Außenbahn auf die Reise geschickt. Seine präzise Hereingabe konnte zwar Toni Rother verwerten, jedoch landete der Schuss nur am Außennetz. Im Folgenden ergaben sich für die Süptitzer noch vereinzelte Torchancen, aber ohne zählbaren Erfolg.



Nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Spiel. Die SV-Spieler kamen mit sehr viel Schwung aus der Kabine. Keine vier Minuten nach Wideranpfiff dann die 1:0-Führung der Gäste. Einen Freistoß von Ronny Kunath aus 25 Metern ins Torwarteck konnte TSV-Hüter Max Hammer nicht entschärfen. Zwar war der Torwart mit den Händen dran, doch die Kugel rutschte ins Tor.



Die Partie wurde mit zunehmender Spieldauer immer umkämpfter. Nun musste auch der Unparteiische Sebastian Zander die ersten Gelben Karten verteilen. Die Bachmann-Elf dominierte von nun an das Spielgeschehen. In der 63. Spielminute folgte dann die Vorentscheidung. Aus dem Gewühl in der TSV-Abwehr kam plötzlich Tommes Gerlach im Strafraum frei zum Schuss. Dieser behielt die Übersicht und schob überlegt und unhaltbar ins rechte untere Eck zur 2:0-Führung ein.

Schildau war nach diesem Treffer kurz geschockt, versuchte aber über den Kampf zurück in die Partie zu kommen. Doch die mit viel Aufwand gewonnen Bälle der Schildauer wurden entweder leichtfertig verloren oder der Pass in die Spitze war zu ungenau. Schildau brachte sich durch eigene Fehlpässe im Mittelfeld immer wieder selbst in Gefahr.



Der SVS war von nun an klar Spiel bestimmend und immer um Kontrolle des Balles bemüht. Durch die Einwechslung von Steffen Wiesner kam noch einmal frischer Wind in die Angriffsbemühungen der Gäste. Zwar hatten die Süptitzer bis zum Schlusspfiff noch einige gute Torchancen, doch diese wurden leichtfertig vergeben. Die wenigen Entlastungsangriffe der Schildauer Akteure verliefen ebenfalls im Sande, sodass am Ende der Gast aus Süptitz mit einem 2:0-Sieg vom Platz ging.

TSV-Trainer Olrik Schulze äußerte sich nach dem Spiel wie folgt: „Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden. Mit Beginn der zweiten Halbzeit war jegliche Ordnung weg. Wir hatten keinen Zugriff mehr auf den Gegner und keine Durchschlagskraft im Offensivspiel. Ich kann das Resultat gut einschätzen, denn Süptitz hat eine gute Truppe und somit verdient gewonnen. Ich hoffe, dass wir in zwei bis drei Wochen soweit sind und zwei gute Halbzeiten abliefern können. Bangemachen gilt nicht.“



Süptitz’ Trainer Nico Bachmann schätzte das Spiel folgendermaßen ein: „Wir waren über 90 Minuten überlegen. Gerade in Halbzeit eins haben wir zu viel liegen lassen, wobei es für Schildau nur eine gefährliche Torchance gab. Nach einer starken zweiten Halbzeit haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Nur die Leichtigkeit hat noch gefehlt. Trotz alledem war es ein schönes Geburtstagsgeschenk für unseren Mannschaftsleiter Carsten Pierer!“

Schildau: Hammer, Geissler, Kanitz, Stark, Reiche, Klotzsch (68. Daume), Elbe, Otto, Rother, Stahn, Czyzewski; Süptitz: Von Nießen, Kunath (84. Melzer), Schürz, Vogel, Drabon, Günther, Gerlach, Schulze (72. Wiesner), Bachmann, Dehnert (46. Hidalgo), Meißner; TF: 0:1 Kunath (49.), 0:2 Gerlach (63.); SR: Sebastian Zander (Leipzig); ZS: 208



