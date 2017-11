Süptitzer ziemlich von der Rolle

Fussball. Unter dem Vorzeichen, dass dem Neuling durch den wahrscheinlichen Punktabzug wegen des nichterfüllten „Schiedsrichtersolls“ zusätzlicher Unbill droht, erhielten die beiden letzten Heimspiele natürlich besondere Bedeutung. Im Ergebnis muss konstatiert werden, dass der SV im Augenblick weit unter seinen Möglichkeiten spielt.



Wieder musste die Bachmann-Elf eine klare Niederlage einstecken, die auf Grund des Zustandekommens arge Sorgen bereitet. Da läuft zurzeit nichts zusammen, ist kein Selbstvertrauen vorhanden, wird ohne Plan gespielt, hapert es an der klugen Laufarbeit, am Positionsspiel überhaupt. Wieder häuften sich technische Mängel, wurden verheißungsvolle Ansätze durch ungenaue Pässe oder falsche Laufwege zunichte gemacht. Das Süptitzer Spiel konzentrierte sich viel zu oft nur auf einer Seite und auf engem Raum, wodurch die SV-Akteure in zahlreiche Zweikämpfe verwickelt wurden mit der Folge, das Streitobjekt zu verlieren. Die Außenpositionen waren entweder nicht besetzt oder wurden viel zu selten eingesetzt.



Erst gegen Ende der zweiten Halbzeit, als die Niederlage bereits absehbar war, wurden einige Spielzüge über die Flügel gestartet, die wenigstens für etwas Torgefahr sorgten. Ansonsten war der von Kunath gut getretene Freistoß, bezeichnenderweise also ein Standard, die aussichtsreichste Aktion, an deren Ende nur der Pfosten im Wege war. Wie es besser gemacht wird, zeigten die Gäste. Ihre Stürmer hatten eindeutige Schnelligkeitsvorteile gegenüber den SV-Abwehrspielern und besaßen schon nach rund einer Viertelstunde eine Reihe guter Einschussmöglichkeiten. Dass die Gegentreffer zwei und drei nach eklatanten individuellen Fehlern der SV´ler fielen, offenbarte die ganze augenblickliche Misere beim Neuling.

Fazit: In dieser Verfassung geht der SV sehr schweren Zeiten entgegen.

Süptitz: Fritzsche; Hidalgo, Kunath, Schürz, Drabon, Günther, Gerlach (ab 68. Vogel), Bachmann, Dehnert (ab 78. Melichar), Melzer, Meißner

TF.: 0:1 Grigo (39.), 0:2 Seufert (58.), 0:3 Herzog (86.); SR.: Schlömann (Brand- Erbisdorf); ZS.: 223.