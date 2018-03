SAD will dauerhaft unabhängig bleiben

Ihr Verein hat nun die ersten beiden Jahre auf der politischen Bühne überlebt. Was haben Sie in der Zeit erreicht?

S. Oschkinat: In erster Linie konnten wir zeigen, dass es auch für ganz normale Bürger möglich ist, sich politisch zu engagieren und zu organisieren, ohne dafür in einer Partei sein zu müssen. Und wir konnten deutlich machen, dass man etwas bewegen oder zumindest laut auf Missstände hinweisen kann, wenn man sich gemeinsam an ein einen Tisch setzt.

Haben Sie damit Ihre Ziele aus den ersten Jahren umsetzen können?

Wir wollten und wollen auch weiterhin den Menschen bewusst machen: Nur mit Organisation kann etwas geschafft werden. Als Einzelkämpfer kann man keine demokratische Revolution anstoßen. Ich glaube, das ist uns durchaus gelungen.

Wieviele Mitglieder hat das Spektrum?

Wir stehen bei etwa 70. Es könnten freilich auch mehr sein. Aber wenn man mal sieht, was Feuerwehren oder Sportvereine für Probleme haben, Mitglieder und Aktive zu finden, ist das ganz in Ordnung. Ursprünglich wollten wir alle Unzufriedenen aufsammeln und ihnen eine Plattform bieten. Aber über die Zeit hat sich herauskristallisiert, dass die Leute, die bei uns engagiert sind, nicht nur schimpfen, sondern auch wirklich etwas bewegen wollen. Darin unterscheiden wir uns von allen Parteien. Dort gibt es Leute, die wollen einfach nur Karriere machen und irgendwann im Bundestag sitzen. Das ist bei uns anders. Hier kann man nicht mal Steuern sparen, weil uns die Gemeinnützigkeit bisher nicht zuerkannt wurde. Hier hat alles ideellen Hintergrund.

Soll das auch so bleiben?

Für die Zukunft ist es uns wichtig, als dauerhafte Bürgerbewegung wahrgenommen zu werden. Ich habe festgestellt, dass ich nicht sofort in eine Schublade gesteckt werde, wenn ich für das Spektrum spreche. Bei Parteien ist das ja anders, da ist das Gespräch mit der Nennung der Partei bereits häufig schon beendet.

Was bringt die Zukunft ansonsten?

Ganz entscheidend: Wir wollen unabhängig bleiben. Offen für jeden. Uns wird ja immer eine Nähe zur AfD nachgesagt. Aber auch die Wahlempfehlung, die wir ausgesprochen hatten, wird von vielen aus unseren Reihen mittlerweile kritisch gesehen. Selbst wenn wir ein paar hoch anständige AfD-Mitglieder in unseren Reihen haben und von diesen bisher gut unterstützt worden sind, wollen wir trotzdem nicht die kleine,gehorsame Schwester dieser Partei sein, sondern durchaus auch mal deutlich kritisieren können, wenn es nötig ist.

Gibt es Bestrebungen, selbst einmal die große Bühne zu betreten und etwa im Bundestagswahlkampf anzutreten?

Momentan haben wir in dieser Hinsicht keine Absichten. Aber wenn wir irgendwann mal mehr Mitglieder sind, alle anderen Parteien absolut versagen und sich bei uns eine Mehrheit dafür entscheidet, dann wäre es blöd, nur auf andere Parteien zu schimpfen und selbst keine Verantwortung übernehmen zu wollen.

Gespräch: Sebastian Lindner