SB-Filiale am Torgauer Markt dicht

Torgau/Großwig. Tatsächlich ist und bleibt die Tür jedoch verschlossen. Zum 1. Januar 2018 hat die Sparkasse Leipzig die lange angekündigte Schließung dieser Anlaufstelle termingerecht vollzogen, im Zuge eines „umfangreichen Maßnahmepakets zur Sicherung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Wer den SB-Service nutzen möchte, muss zur Filiale am Friedrichplatz oder nach Nordwest. Letztgenannter Standort am Platz der Freundschaft 3 soll noch bis zum Umzug in das PEP-Einkaufszentrum erhalten bleiben.



Zum Jahreswechsel trat auch ein neuer Tourenplan der Fahrbaren Sparkassen-Filiale im Landkreis Nordsachsen in Kraft. Dieser dürfte besonders in Großwig für Freude sorgen, hatte doch Dreiheide-Gemeinderat Willi Stier mehrmals „Dampf“ darüber abgelassen, dass die Sparkasse den Ort geradezu negiere. Stiers Unmut blieb offenbar nicht ungehört: „Immer mittwochs von 11.15 bis 11.30 Uhr steht ab sofort die Filiale auf Rädern an der Bushaltestelle“, informierte Bürgermeister Wolfgang Sarembe die TZ. In Süptitz, wo die SB-Filiale zum Jahresende geschlossen wurde, hält der „Sparkassen-Bus“ dienstags von 8.30 bis 8.45 Uhr und und mittwochs von 10.45 bis 11 Uhr. Weidenhain wird laut Tourenplan dienstags von 9.45 bis 10.15 Uhr angefahren.