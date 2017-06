SEK-Einsatz wohl doch weniger dramatisch

Torgau. Nach der TZ-Berichterstattung über den Polizeigroßeinsatz in der Mahla am 12. Mai taten sich wegen widersprüchlicher Informationen Fragen auf. Nun hat sich der Betroffene Sebastian K. bei der Redaktion gemeldet.



Es stimme nicht, dass die Polizei mit ihm vor dem Zugriff stundenlang verhandelt habe. Er habe stattdessen geschlafen und deshalb Klingeln und Klopfen der Polizei nicht wahrgenommen. Die erste Berichterstattung der TZ hatte auf Befragung der polizeilichen Einsatzleitung während des Einsatzes im Lagezentrum im Posthornweg, rund einen Kilometer entfernt vom Ort des Geschehens beruht. Aufgrund der Angaben von Sebastian K. hat die TZ erneut detailliert bei der Polizei nachgefragt: Tatsächlich gab es keine Verhandlungen zwischen der Polizei und dem Betroffenen vor dem Zugriff. Auch ist er nach dem Zugriff und der Durchsuchung der Wohnung nicht festgenommen und zum Revier verbracht worden, wie es kurzzeitig aus der Einsatzleitung hieß. Der telefonisch hinzugezogene Bereitschaftsstaatsanwalt hatte stattdessen angeordnet, ihn in der Wohnung zu belassen.



Dass der Tatverdächtige vor einigen Jahren Soldat der Bundeswehr war, ist zwar richtig, dort diente er aber nicht als Feldjäger. Was eine vermeintliche Zugehörigkeit des Betroffenen zur „Reichsbürgerszene“ angeht, hat sich die Erkenntnis bestätigt, dass dies nicht der Fall ist. Das entsprechende Verdachtsmoment in diese Richtung hatte vor dem Zugriff der Polizei wohl ein „Warnschild“ an der Wohnungstür ausgelöst. Der Inhalt des Schildes (Warnung vor „Anwendung der Schusswaffe“), die Explosionen und der Umstand, dass kein Kontakt zu dem Betroffenen aufgebaut werden konnte, waren wohl der Grund, dass so viele Polizisten und auch Spezialkräfte hinzugezogen worden sind. Die Angelegenheit stellt sich damit im Nachhinein wohl doch etwas kleiner dar, als es zunächst aussah. Aktuell befinden sich die Rückstände der Sprengkörper zur Auswertung beim LKA. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.