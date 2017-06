SPD-Frontfrau Bettina Klein im TZ-Interview

Torgau. Seit dem 4. April steht Bettina Klein dem SPD-Ortsverein Torgau als neue Vorsitzende vor. Nun fand sie Zeit, der Torgauer Zeitung ein Antrittsinterview zu geben. Aus ihren Worten wurde schnell klar, dass die 51-jährige Leipzigerin frischen Wind in das scheinbar vergessene Genossen-Stübchen bringen will.

Torgau. Achtung, diese Frau kandidiert nicht für den Bundestag! Seit dem 4. April steht Bettina Klein dem SPD-Ortsverein Torgau als neue Vorsitzende vor. Sie trat die Nachfolge von Sabine Röver an. Nach schier endlos scheinenden Urlaubswochen fand sie in der vergangenen Woche Zeit, der Torgauer Zeitung ein Antrittsinterview zu geben. Aus ihren Worten wurde schnell klar, dass die 51-jährige Leipzigerin, die zur Wendezeit im Neuen Forum aktiv war, frischen Wind in das scheinbar vergessene Genossen-Stübchen bringen will.

TZ: Mit Verlaub, Frau Klein, in der Torgauer Parteienlandschaft fällt die SPD nicht gerade auf. Warum haben Sie also den Führungsposten im Ortsverein übernommen.

Bettina Klein: Genau deswegen! Ich habe gesehen, wie tief das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl die SPD getroffen hatte. Ich will der Partei helfen, wieder auf die Beine zu kommen.

Verstehen Sie sich als Heilsbringer?

Um Gottes willen! Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass die SPD eine kritische aber sachbezogene Arbeit im Sinne unserer Stadt leisten wird und sich aus dem politischen Niemandsland herausmanövriert.

Sie hatten sich doch eigentlich schon längst aus der lokalen Polit-Arena und selbst von der SPD verabschiedet. Wie kommt es, dass Sie nun hier wieder kräftig mitmischen?

Ich hatte mit meinem Parteibuch doch nicht mein politisches Interesse abgegeben. Die SPD war und ist nach wie vor meine politische Heimat. Mein Rückzug aus der Kommunalpolitik gründete sich damals allein auf der Tatsache, dass ich durch verschiedene Tätigkeiten einfach keine Zeit mehr hatte. Unter anderem war ich ehrenamtlich in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof und zuvor im Dokumentations- und Informationszentrum Torgau tätig. Daneben gehörte ich zu den Gründungsmitgliedern des Kulturellen Aktionsprojekts (KAP, Anm. d. Red.). Der Gedanke, wieder mitmischen zu wollen, erwuchs vor zwei Jahren anlässlich des Wahlkampfs um den Spitzenplatz im Rathaus. Da hatte ich auf einmal das Gefühl, meinen Leuten nach einem zugegeben unglücklichen Wahlkampf beispringen zu müssen. Irgendwann bekam ich dann die Anfrage, ob ich mir eine Mitarbeit im SPD-Vorstand vorstellen könne.

Sie sprachen von einem unglücklichen Wahlkampf...

Andrea Staude hatte sich als amtierende Oberbürgermeisterin nichts vorzuwerfen. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass sie viel für die Stadt erreicht hat. Ich erinnere hier nur an das Projekt Pilzfabrik. Und dennoch: Vielleicht war man mit den Erfolgsmeldungen in der Öffentlichkeit zu zaghaft.

Oder man war einfach zu siegessicher?

Man sollte seine politischen Gegner nicht unterschätzen...

Zu Ihren politischen Gegnern zählt nun auch Ihre Vorgesetzte in der Stadtverwaltung – Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU), die in den Vorstand des CDU-Stadtverbands aufrückte. Drohen da nicht Konflikte?

Warum? Meine Anstellung bei der Stadtverwaltung hat doch nichts mit meiner ehrenamtlichen Arbeit als Ortsvereinsvorsitzende zu tun. Viele meiner Kollegen engagieren sich ehrenamtlich in unterschiedlichen Parteien, Vereinigungen und Interessengemeinschaften. Damals sind wir für diese Vielfalt auf die Straße gegangen.

Dann werden sie als SPD-Chefin ja auch sicherlich eine Meinung zum Abwahlverfahren gegen Dr. Ina Kirchhöfer haben, oder?

Hmm. Das ist definitiv eine unglückliche Überschneidung. Das gebe ich zu. Allerdings ist diese Personalie allein Sache des Stadtrats. Ich kann hier nur versichern, dass die Mandatsträger im Stadtrat sehr verantwortungsbewusst damit umgehen.

Also stehen Stadtratsfraktion und Ortsverein im ständigen Informationsaustausch...

Bei uns gibt es eine starke Verzahnung. Die Mandatsträger in der Fraktion agieren nicht losgelöst von der Parteibasis. Jeder kann sich deswegen in die Fraktionsarbeit einbringen, auch wenn nicht jedes Thema außerhalb der Fraktion diskutiert werden kann. Dazu zählen nun einmal Personalangelegenheiten.

Zu Ihren politischen Vorbildern soll damals auch ein gewisser Matthias Grimm gehört haben. Heute heißt er Grimm-Over und ist CDU-Stadtverbandsvorsitzender...

Das stimmt. Er war mit für mich während der Zeit im Neuen Forum ein Ziehvater, ein politisches Vorbild. Sein Mut, in dieser Zeit für bestimmte Dinge einzustehen, hat mich stark beeindruckt. Dass sich unsere politischen Wege dann trennten, ist nicht ungewöhnlich. Weit mehr noch als er war es dann aber Wolfgang Geppert, der mich als SPD-Mitglied prägte. Ihm gegenüber fühle ich mich noch heute verpflichtet.

Wie wollen Sie denn die SPD in Torgau wieder auf Kurs bringen?

Zunächst einmal gilt es unseren Bundestagskandidaten Rüdiger Kleinke zu unterstützen. Dann will ich natürlich an unsere Basis ran.

Die gibt es tatsächlich noch?

Wir sind im Ortsverein insgesamt 27 Leute. Gefreut habe ich mich jüngst über zwei neue Mitglieder...

... die bestimmt Gefallen daran finden werden, den Brückenkopf für 100 000 Euro an den Mann oder die Frau zu bringen, oder?

Mit uns als SPD, und damit schließe ich auch die Fraktion ein, wird es keinen unüberlegten Verkauf des Brückenkopfes geben.

Sie schließen einen Verkauf also nicht grundsätzlich aus...

Ich will eine verträgliche Nutzung des Gebäudes. Dort haben wir mit der IG Rock glücklicherweise eine Institution, die eine große Rolle in der alternativen Jugendszene der Stadt spielt.

Die Oberbürgermeisterin hatte schon mal vorsichtshalber signalisiert, wenn nötig, für Ersatz zu sorgen...

Ich sehe keinen alternativen Standort für die IG Rock. Darüberhinaus darf man auch nicht außer acht lassen, dass das THW für seine Hundestaffel auf dem Areal eine neuangelegte Übungsstrecke betreibt. Zudem ist der Brückenkopf mit seiner wechselvollen Geschichte für die Stadt von enormer Bedeutung.

Es gab bereits erste zaghafte Vorschläge, hier möglicherweise das DIZ unterzubringen. Was halten Sie von einem solchen Umzug aus dem Schloss?

Wenn dies klappen sollte, wäre das natürlich eine tolle Lösung. Allerdings bedarf ein solcher Umzug auch des Willens der Stiftung Sächsische Gedenkstätten und des Freistaats. Darüber hinaus wäre es auch möglich, das im ehemaligen Autohaus am Oberhafentor angedachte Elbe-Day-Begegnungszentrum (diese Variante ist nach Angabe von Peter Heil bekanntlich gestorben, Anm. d. Red.) hier unterzubringen. Die Mischung der unterschiedlichen Nutzungsarten hätte meiner Meinung nach Beispielwirkung.

Eine andere Baustelle ist im übertragenen Sinne die Turnhalle in Nordwest. Sanierung oder Neubau?

Die Diskussion über einen Hallenneubau in Nordwest muss geführt werden. Allerdings nicht ohne ein tragfähiges Sportstättenkonzept.