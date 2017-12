SSV hatte beim Tabellenführer nichts zu melden

Zum Rückrunden-Auftakt mussten die SSV-Senioren zum Tabellenführer nach Bennewitz. Im Hinspiel trennten sich beide Teams unentschieden. Die Torgauer setzten dazumal als Aufsteiger ein Achtungszeichen. Auf der eigentlich gut zu spielenden 6-Bahnen-Anlage wollten die Torgauer Senioren das Spiel lange spannend halten. Das Starterpaar des SSV-Teams, P. Reichard und D. Ryll, begann auch verheißungsvoll. P. Reichard holte mit dem besten Einzelergebnis der Torgauer – 498 Holz – drei Bahnen für sich und erspielte letztlich den einzigen Mannschaftspunkt (MP) für Torgau. D. Ryll spielte alle Bahnen durchschnittlich und verlor mit 478 Holz auf allen vier Bahnen (Gegner – 538 Holz).

Damit stand es nach Mannschaftspunkten 1:1 und in der Gesamtholzzahl 1033:976 für die Gastgeber. Im zweiten Durchgang spielten W. Haase und K. Günther. Beide fanden nicht so richtig ins Spiel (zu viele Fehlwürfe). W. Haase gewann bei 460 Holz nur eine Bahn und erzielte somit auch keinen Mannschaftspunkt. K. Günther verlor alle vier Bahnen und konnte bei einem ebenfalls schwachen Endergebnis von 451 Holz nur beim Spiel in die Vollen mit seinem Gegenspieler mithalten. Somit führten die Gastgeber nach diesem Durchgang 3:1 nach Mannschaftspunkten und 150 Holz in der Gesamtzahl. Damit gab es eine klare Vorentscheidung zugunsten der Hausherren.

Die Schlussstarter des SSV, J. Zimmer und U. Taubald, konnten im letzten Durchgang ebenfalls nicht überzeugen und kamen punktlos von der Bahn. J. Zimmer kam nie richtig ins Spiel und wurde nach drei Bahnen gegen den Mannschaftskapitän J. Pabst ausgewechselt. Mit 139 Holz auf der letzten Bahn gab der SSV-Kapitän als Einwechselspieler einen sehr guten Einstand und gewann seine Bahn gegen den Tagesbesten H. Zimmermann (541 Holz). U. Taubald verbuchte bei 457 Holz nur eine Bahn für sich und überließ den Mannschafspunkt den Hausherren (490 Holz). Mit dieser Mannschaftsleistung kam es zu einer klaren 7:1-Niederlage, denn auch in der Gesamtholzzahl von 3069:2806 war das SSV Team den Gastgebern mehr als klar unterlegen.

Im letzten Spiel des Jahres empfangen die SSV-Spieler am 16. Dezember den Tabellendritten Olympia Leipzig. Ein Heimsieg wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk.



