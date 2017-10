SSV veranstaltet Samstag Turnier für jedermann

Tischtennis. Tischtennis kennenlernen? Den Sport für schnelle Reaktion erleben? Zum ersten Mal Turnierluft schnuppern? Dafür sorgt der SSV 1952 Torgau an diesem Sonnabend (21. Oktober) bei seinem Turnier für jedermann.



In der Sporthalle Torgau Nordwest findet das Turnier statt. Beginn ist 10 Uhr. Mit der Tischtennis-Minimeisterschaft richtet sich der SSV 1952 speziell an Kinder der 3. bis 8. Klassen, die bisher keine Erfahrungen betreffs Spielbetrieb haben und die gern aktiv Tischtennis spielen möchten.



Beim Turnier am Samstag kann der Tischtennissport in Form eines Schnupperturniers kennenge­lernt werden, bei dem nicht nur junge und ältere Vereinsspieler, sondern auch die Trainer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Neben den gewonnenen Erfahrungen und viel Spaß am Turnier erhält jeder Teilnehmer einen kleinen Preis. Und: Für das leibliche Wohl ist ge­sorgt.



Anmeldungen beziehungsweise weitere Infos über Thomas Zausch, Telefon 0174 3409097 oder über Michael Brüggener, Telefon 0172 5396893. Anmeldung am Veranstaltungs­tag in der Sporthalle bis 9.30 Uhr.