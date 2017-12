SSV-Damen gehen im letzten 2017er Spiel leer aus

Kegelsport. Im letzten Punktspiel des Jahres 2017 hatten die SSV-Damen gegen den TSV Rot-Weiß Heimrecht. Das Hinspiel in Brandis gewannen die Torgauer Mädels erfolgreich mit 7:1 Punkten. Und einen Sieg visierte das Torgauer Team auch im Rückspiel an. Doch leider fehlte der SSV-Mannschaft, wie schon im Auswärtsspiel in Deutzen, das Quäntchen Glück.

Als Starterpaar waren Kerstin Lade und Kathrin Förster aufgeboten. K. Lade machte ein gutes Spiel, gewann drei Bahnen und holte mit 530 Holz den Mannschaftspunkt (MP) für Torgau. Ihre Gegnerin Lydia Oertelt kam auf 517 Holz. K. Förster gewann gegen Gloria Mann zwar zwei Bahnen, jedoch reichten ihre 449 nicht zum MP, da ihre Kontrahentin auf 456 Holz kam. Somit stand es nach dem ersten Durchgang 1:1. Doch das SSV-Team führte mit sechs Holz.

Im Mittelpaar waren für den SSV Beatrice Jittler und Melanie Zimpel am Start. B. Jittler machte wie ihre Mannschaftskollegin K. Lade ein gutes Spiel, gewann drei Bahnen gegen Ute Berger (481) und erspielte mit 520 Holz den MP für das SSV-Team. M. Zimpel sicherte sich zwar zwei Bahnen gegen Claudia Hennig, aber auch ihre 499 Holz reichten nicht zum MP, da ihre Gegnerin gute 530 Holz spielte. Damit ging der MP an die Brandiserinnen. Vor dem letzten Durchgang stand es 2:2, wobei die Torgauerinnen noch mit 14 Holz in Führung lagen.

Das mit Franziska Taubert und Diana Kadura besetzte Schlusspaar des SSV hatte es in der Hand, die notwendigen MP zu holen, um als Sieger von den Bahnen zu gehen. F. Taubert spielte auf der ersten Bahn unentschieden, verlor die zweite, gewann die dritte und musste die vierte Bahn wieder abgeben, da sie sich nach 80 Kugeln verletzte, aber weiter machen musste, da dem SSV-Team keine Ersatzspielerin zur Verfügung stand. Sie kam auf 444 Holz.

Ihre Gegnerin Silke Richter erspielte 469 Holz und holte somit den MP für Brandis. D. Kadura lieferte sich mit Sandra Aschenbach ein spannendes Spiel. Sie verlor die erste Bahn, konnte die zweite gewinnen, verlor die dritte. Auf der vierten Bahn konnte sie aber mit 155 Holz überzeugen. Somit kam sie auf gute 543 Holz und holte den MP für Torgau, da Aschenbach am Ende auf 533 Holz kam. Nun kam es noch auf die Gesamtholzzahl an. In diesem Fall führte Brandis mit einem Holz 2986:2985, sodass die letzten zwei MP an Brandis gingen und die SSV-Damen unglücklich mit 3:5 verloren.