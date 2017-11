SSV-Senioren kassieren hohe Niederlage

Auf der eigentlich gut zuspielenden neuen Plattenbahn-Anlage am Sportpark in Taucha wollten die Torgauer unbedingt ihren ersten Auswärtssieg der Saison einfahren.

Kegelsport. (Bezirksliga/Senioren) KSV Blau-Gelb Taucha II – SSV 1952 Torgau 7:1 (3028:2794). Im dritten Auswärtsspiel sollte der für die Mannschaft neue Spielmodus erste Früchte tragen. Das Starterpaar des SSV-Teams, besetzt durch P. Reichard und D. Ryll, begann auch relativ verheißungsvoll. P. Reichard gewann mit einem guten Einzelergebnis von 501 Holz leider nur eine Bahn gegen seinen Kontrahenten, der mit 529 Holz den Mannschaftpunkt für Taucha holte.



D. Ryll spielte nach Bahnen zwar 2:2 und holte mit 509 Holz den Mannschaftspunkt, da sein Gegenspieler nur 472 Holz erzielte. Damit stand es nach Mannschaftspunkten 1:1 und in der Gesamtholzzahl 1010:1001 für Torgau.

Im zweiten Durchgang spielten für den SSV die Routiniers W. Haase und K. Günther. Beide kamen mit der Plattenbahn leider nicht so richtig zurecht. W. Haase konnte nur eine Bahn gewinnen und konnte mit 462 Holz auch keinen Mannschaftspunkt erzielen. K. Günther verlor drei Bahnen knapp und die 4. Bahn deutlich und kam auf ein schwaches Endergebnis von 430 Holz. Es fehlte beiden einfach ein bisschen Glück im Abräumspiel. Somit führten die Gastgeber nach diesem Durchgang 3:1 nach Mannschaftspunkten und mit einem Plus von 55 Holz. Ein Unentschieden war für die Torgauer noch möglich.



Die Schlussstarter des SSV, J. Zimmer und W. Hantke, konnten ebenfalls nicht überzeugen und kamen punktlos von der Bahn. Mit 418 Holz kam J. Zimmer nie richtig ins Spiel und verlor gegen den Tagesbesten R. Höhne (569 Holz) glatt alle vier Bahnen. W. Hantke verbuchte bei 474 Holz nur eine Bahn für sich und überließ den Mannschafspunkt den Hausherren (504 Holz). So kam es leider nicht zum erhofften Sieg aus Torgauer Sicht, sondern zu einer klaren 1:7-Niederlage. Auch in der Gesamtholzzahl von 3028:2794 war das SSV-Team den Gastgebern mehr als klar unterlegen. Im nächsten Spiel empfängt das SSV-Team den Tabellennachbarn USC Leipzig. Ein Heimsieg ist Pflicht.

www.ssv1952torgau.de