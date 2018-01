SSV-Senioren rasieren den Spitzenreiter

In diesem Heimspiel wollten die Torgauer auch gegen den Tabellenersten unbedingt punkten, um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen. Für dieses Vorhaben verstärkten sich die Torgauer wieder mit Jungsenior M. Holike aus der 1. Männermannschaft. Da die Gäste bisher in ihren Auswärtsspielen recht erfolgreich waren, lagen die Chancen für die SSV-Senioren trotzdem nicht schlecht und deshalb stand nur ein Sieg zur Debatte. Das Starterpaar des SSV-Teams, wieder mit P. Reichard und D. Ryll, bekam es gleich mit zwei gleichstarken Gegnern zu tun, die jeweils 500 Holz erzielten. P. Reichard kam sofort ordentlich ins Spiel und gewann bei 518 Holz drei Bahnen und den Mannschaftspunkt. Bei D. Ryll liefen die ersten beiden Bahnen nicht so gut und eine Steigerung auf den folgenden Bahnen reichten bei 482 Holz nicht zum Mannschaftspunkt. So stand es nach dem ersten Durchgang 1:1 nach Mannschaftspunkten und 1000:1000 bezüglich der Gesamtholzzahl. Im zweiten Durchgang wollten J. Zimmer und W. Haase die Torgauer nach vorn bringen. Leider kam J. Zimmer gar nicht ins Spiel und wurde nach 42 Kugeln gegen U. Taubald ausgewechselt. Bei nur 450 Holz dieser Kombination ging der Mannschaftspunkt an die Gäste (497 Holz). W. Haase hatte auch keinen guten Tag erwischt, hatte aber das Glück bei 467 Holz gegen den schlechtesten der Gäste (452 Holz) doch noch den Mannschaftspunkt zu holen. Die Schlussrunde wurde richtig spannend, denn vor dieser stand es nach Mannschaftspunkten 2:2 und in der Gesamtholzzahl lagen die Gäste mit 32 Holz in Front. Die Schlussstarter des SSV, W. Hantke und Jungsenior M. Holike, zeigten nun ihre Klasse und Nervenstärke und kippten das Spiel nach spannenden Bahnwechseln noch klar zugunsten der Torgauer. W. Hantke gewann bei sehr guten 545 Holz sowie persönlicher Saisonbestleistung alle vier Bahnen und machte im Gesamtmannschaftsergebnis 55 Holz gut. M. Holike hatte es schwer sich gegen den Besten der Gäste (W. Woelk 537 Holz) zu behaupten, denn nach drei Bahnen stand es in diesem Duell noch unentschieden 1,5:1,5. Auf den letzten beiden Bahnen spielte M. Holike zusammen 291 Holz und gewann als Tagesbester mit 549 Holz den Mannschaftspunkt. Durch die bessere Gesamtholzzahl von 3011:2976 konnten die Torgauer auch die letzten beiden Mannschaftspunkte holen und ihr erhofftes Heimspiel klar gewinnen. Ein erfolgreicher Jahresauftakt.

Im nächsten Spiel (27.1.) reisen die SSV-Spieler als Favorit zum Tabellenletzten nach Brandis.

Aktuelle Tabelle:

1. KSV 51 Bennewitz 15:5

2. BSG Chemie Leipzig 14:6

3. SG Olympia 1896 Leipzig 12:8

4. SV Seelingstädt 12:8

5. SSV 1952 Torgau 9:11

6. KSV Blau-Gelb Taucha II 8:12

7. USC Leipzig 8:12

8. TSV Rot Weiß 90 Brandis II 2:18