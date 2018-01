SSV-Teams lösen Ticket für Bezirksmeisterschaft

Eilenburg war Gastgeber der diesjährigen Vereinsmannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen B (Ü60) und Senioren B (Ü60) des Keglerverbandes Nordsachsen. In diesem Wettkampf waren bei den Seniorinnen die Mannschaften vom SSV Torgau und LSG Löbnitz am Start. Das Wurfprogramm betrug 100 Kugeln.



Die SSV-Seniorinnen starteten mit Helene Anders. Sie spielte gute 405 Holz und konnte somit ihrer Gegnerin, Ingrid Günther, die 371 Holz kam, gleich 34 Holz abnehmen. Als zweite Starterin des SSV ging Heidemarie Pabst auf die Bahn. Sie war mit guten 414 Holz Tagesbeste aller Spielerinnen und toppte ihr Ergebnis mit dem „9-9-9“-Diplom. Ihre Gegnerin Veronika Schmeißer konnte da mit ihren 316 Holz nicht mithalten. Somit wuchs der Vorsprung der SSV-Mannschaft auf 132 Holz an. Im vorletzten Durchgang spielte für den SSV Kerstin Lade. Sie brachte 384 Holz ins Protokoll und machte gegen Simone Melitz (358 Holz) weiteren Boden gut. Mit einem beruhigenden Vorsprung von 158 Holz ging Beate Schütze als letzte Spielerin vom SSV in die Bahnen. Die Torgauerin konnte mit ihren 386 Holz ihre Gegnerin (375) in Schach halten. Letztlich gewannen die SSV-Seniorinnen dieses Meisterschaftsspiel mit einem Plus von 169 Holz.



Am Sonntag waren die Senioren an der Reihe. Sie mussten das Wurfprogramm von 120 Würfen absolvieren, wobei nicht nach Punkten sondern nach Kegelzahl gespielt wurde. Die SSV-Mannschaft hatte den KSV Zufa Delitzsch als Gegner. Peter Reichard und Walter Haase eröffneten das Spiel für den SSV. Sie spielten gegen Volkmar Besser und Lutz Pawelczyk. P. Reichard kam in seinem Spiel auf 500 Holz und musste sich mit 518 Holz seinem Kontrahenten geschlagen geben. W. Haase war mit seinem Ergebnis von 517 Holz Tagesbester und konnte seinen Gegner (478) 39 Holz abnehmen. Somit ging der SSV nach dem ersten Durchgang mit 21 Holz in Führung.



Im zweiten Durchgang spielten für den SSV Wilfried Hantke und Ulrich Taubald. W. Hantke kam bei seinem Spiel auf 501 Holz und gewann seinen Durchgang gegen Schönbrod (478). Auch U. Taubald konnte mit seinen 450 Holz noch Boden gutmachen, da sein Gegner nur auf 420 Holz kam. Somit gewannen auch die SSV-Senioren am Ende und dies mit einem Plus von 74 Holz. Mit diesem Erfolg haben sich beide Mannschaften für die Vereinsmannschaftsmeisterschaften des Bezirkes Leipzig qualifiziert.