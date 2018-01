SVR brennt in Halbzeit zwei Feuerwerk ab

Handball. In der Kreisliga der Männer trat der SV Roland Belgern gegen den SV Turbine Leipzig an. Trotz einiger Widrigkeiten konnten sich die Rolandstädter gegen den Gegner durchsetzen.

Trotz des letzten Endes souverän herausgespielten Auswärtssieges ist Trainer F. Tondok von der ersten Rolandstädter Mannschaft nicht zu beneiden. Woche für Woche muss er auf zahlreiche Spieler verzichten und hat bisher noch in keinem Pflichtspiel seine Wunschsieben zur Verfügung gehabt. Auch in Leipzig fehlte wieder ein kompletter Kader und so hatte er nur sechs Feldspieler zum Anpfiff dabei.

Doch diese zeigten eine herausragende Einstellung und wollten auf jeden Fall die Punkte mitnehmen. Mit diesem Willen begannen sie wie die Feuerwehr und lagen mit 5:1 nach 7 Minuten in Front. Das hatte der Gastgeber, welcher nur langsam in sein Spiel fand, sicher nicht erwartet. Begünstigt wurde die Aufholjagd der Turbine-Spieler durch die nachlassende Wurfausbeute der Belgeraner. Es schien, als hätten diese ihr Pulver verschossen. Nach 20 Minuten gelang den Leipzigern erstmals der Ausgleich zum 8:8 und danach wechselte eine knappe Führung ständig. Zur Pause lagen die Rolandstädter mit 10:11 im Rückstand.

Nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich zunächst die Ereignisse. A. Vogel erhielt nach zwei Minuten seine dritte Zeitstrafe und somit hatte Trainer Tondok nur noch fünf Feldspieler. Ein Wechsel im Tor ermöglichte, dass N. Illmer im Feld eingesetzt werden konnte. Und im Tor zeigte P. Symonienko, dass er trotz langer Verletzungspause nichts verlernt hat. Mehrfach parierte er großartig, hielt so seine Mannschaft im Rennen.

Die anderen zeigten eine tolle Einsatzbereitschaft und knieten sich voll hinein. Der Kampfgeist war unwahrscheinlich (zum Teil bis an die Leistungsgrenze) und bis zur 45. Minute blieb es bei knappen Spielständen. Nach dem 18:18 begannen die Belgeraner sich aber langsam wieder abzusetzen. Im Angriff trafen nun C. Richter und P. Rosner aus jeder Position. Zudem gelangen O. Tondok, Thilo Haase und N. Illmer entscheidende Treffer.

Nach 50 Minuten führten die Gäste mit 22:18 und bauten diesen Vorsprung auf 26:19 (55.) aus. In den letzten Minuten ließen sie nichts mehr anbrennen und brachten den sehr schwer erkämpften, aber tollen Sieg über die Zeit. Nach dem Schlusspfiff war der Trainer absolut stolz auf die gezeigte Einstellung bzw. Leistung seiner „Rumpftruppe“.

Belgern:

N. Illmer, P Symonienko; N. Illmer (2), A. Vogel, Thilo Haase (4), M. Eichler (2), O. Tondok (3), P. Rosner (8), C. Richter (9)