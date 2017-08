SVR ist die Nummer Eins

Fussball. Vor Saisonbeginn wurden die SG Zschortau und der SV Roland Belgern als heiße Meisterschaftsanwärter gehandelt. Und nach dem 2. Spieltag liegen beide Vereine zusammen mit dem TSV Rackwitz auch schon an der Spitze der Tabelle. Roland Belgern tat sich in seinem Spiel sehr schwer. Allen Spielern, die am 1. Spieltag dem FSV Oschatz sieben Tore eingeschenkt hatten, klebte das Pech wie Teer an den Töppen. Sie trafen einfach nicht. Hinzu kam eine Rote Karte in der 25. Spielminute für Wolter. Notbremse so der Schiedsrichter, was die Belgeraner aber anzweifelten. Der Karten-Ausgleich dann in der zweiten Spielhälfte, als ein Selbener mit Gelb-Rot vom Platz musste. Der Goldene Treffer fiel dann Mitte der 2. Halbzeit. Ecke von Fiedler und Werner war zur Stelle. Letztlich nicht optimal gespielt, aber effektiv und das allein zählt. Ein Kuriosum erlebten die Zuschauer in Naundorf (bei Delitzsch): Vier Mal zeigte der Schiedsrichter auf den neuralgischen Punkt. Drei Mal für Zschortau, ein Mal für Naundorf. Zschortaus Torjäger Bothur verwandelte seine Elfer allesamt, die am Ende zum Sieg reichten.

Der FSV Oschatz ist bereits nach dem zweiten Spieltag am Tabellenende angekommen. Nach der 0:7-Klatsche am vergangenen Spieltag fing der FSV gleich die nächste – beim Ortsnachbarn SV Traktor in Naundorf. Verlief die 1. Halbzeit noch normal, folgte in der zweiten Spielhälfte der Einbruch. Über Oschatz könnte bald das Abstiegsgespenst schweben. Für die neu gegründete Elf der Spielgemeinschaft Strelln/Schöna/Röcknitz trifft das gleiche zu. Noch kein Punkt, obwohl man in Rackwitz auf Augenhöhe spielte, sogar kurzzeitig führte und doch noch verlor. Ein Nachspiel wird es für die Spielgemeinschaft noch geben. Einer ihrer Spieler verlor die Nerven und begang nach dem Schlusspfiff eine Tätlichkeit. Das Sportgericht wurde bereits eingeschaltet.

Glesien ist zu Hause gegen Delitzsch II/Spröda hart auf den Boden der Tatsachen gefallen. Eine Halbzeit konnte man mithalten, dann zogen die Gäste bis auf 4:0 davon. Am Ende gewannen diese mit 5:2. Hart die Niederlage der Wölkauer in Schenkenberg, welche erst in der 90. Spielminute die Niederlage hinnehmen mussten.

Statistik

SV Roland Belgern – SV GW Selben 1:0 (0:0)

Belgern: Straube, Merzsch, Körner (9. Tränkner/89. Hempel), Ender, Wolter, Näke, Fiedler, Schneider, Kentsch (80. Kisser), Seidel, Werner; TS: Werner (63.), GK: 2 x Belgern, 6 x Selben, GRK: 1x Selben; RK: 1 x Belgern; SR: Galesic (Wermsdorf); ZS: 60



TSV Rackwitz – SpG Strelln/Schöna-Röcknitz 3:2 (2:2)

Strelln/S./R.: Jankowsky, Richter, Zapf, Mai (60. Mielich), Leipnitz (69. L. Fromm), Lipper, Hutschenreuter, Wilk (85. Köhler), Serber, Jehnich, Seifert; TF: 1:0 Giesel (30.), 1:1 Seifert (34.), 1:2 Serber (40.), 2:2 Giesel (42.), 3:2 Wolff (68.); SR: Jordan (Delitzsch); ZS: 35

SV Traktor Naundorf – FSV Oschatz 5:0 (1:0)

Naundorf: Schneider, Wogawa, Schieler, Siegel, Grützke, Brand, Röhner (80. Hoff), Gruhle (85. Prellberg), Kupfer (80. Kernche), Eigenwillig, Radeck; Oschatz: Ferl, Kattner, Reichert, M. Kretzschmar (75. Brand), Gärtner, Zoike, Erdmann, Pöhlmann (55. Weidlich), Baranowski, Schmidt (60. Naumann), R. Kretzschmar; TF: 1:0 Röhner (28.), 2:0 Röhner (76.), 3:0 Hoff/4:0 Hoff (83./88.), 5:0 Brand (89.); GK: 6 x Naundorf, 2 x Oschatz; SR: Oehmigen (Mügeln), ZS: 85

SV Naundorf – SG Zschortau 2:3 (1:1)

TF: 0:1 Bothur (6./EFM), 1:1 Felgner (44.), 1:2 Bothur (55./EFM), 2:2 Hedrich (75./EFM), 2:3 Bothur (76./EFM); GK: 3 x Naundorf, 3 x Zschortau; SR: Winkler (Eilenburg); ZS: 55

Concordia Schenkenberg II – Wölkau 2:1 (0:0)

TF: 1:0 Jaugsch (59.), 2:0 Jaugsch (82.), 2:1 Kummer (90.); GK: 3 x Schenkenberg, 4 x Wölkau; GRK: 1 x Wölkau; SR: Piknik (Laußig); ZS: 38

FSV Glesien – SpG Delitzsch II/Spröda 2:5 (0:0)

TF: 0:1 T. Müller (50.), 0:2 Harrison (60.), 0:3 Huke (66.), 0:4 ET Gräfe (73.), 1:4 M. Müller (82.), 2:4 Borschke (87.), 2:5 Huke (90.); GK: 2 x Glesien; SR: Beyer (Rackwitz); ZS: 32

selfrei: LSV Mörtitzpi