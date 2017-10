SVR spielt prima im Konzert der Großen mit

Belgerns Trainer Frank Tondok hatte vor diesem Auswärtsspiel einige Hiobsbotschaften zu verkraften. Nachdem sich mit L. Bunde, M. Haase, T. Brode und M. Hobeck vier wichtige Feldspieler abgemeldet hatten, musste er kurz vor der Abfahrt in Belgern auch noch auf Tormann N. Illmer (krank) verzichten. So standen am Sonntagmorgen nur sieben Spieler zur Verfügung. Und diese machten das Beste daraus, holten einen ganz wichtigen Auswärtssieg.

P. Rosner übernahm die Torwartaufgabe, erledigte sie mit großem Einsatz und hielt wie ein erfahrener Keeper. Vor allem in der zweiten Halbzeit war er kaum noch zu bezwingen. Aber auch die Feldspieler kämpften bis zum Umfallen und holten mit einer tollen Aufholjagd den nicht mehr für möglich gehaltenen Erfolg. Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams schenkten sich nichts. Keiner Mannschaft gelang es zunächst, sich abzusetzen, die Spielstände blieben knapp. C. Richter hielt mit seinen Toren sein Team im Spiel, während auf Leipziger Seite der mittlere Aufspieler mit herrlichen Anspielen und Toren viel Wirkung für die Chemiker erzielte. Nach dem 8:8 (20.) ließ die Konzentration bei den Gästen aus Belgern etwas nach, sodass die Hausherren davon zogen. Bis zur Pause holten sie mit Übersicht und guten Spielzügen eine sichere 15:11 Führung heraus. Die Rolandstädter hatten in dieser Phase große Probleme, dagegenzuhalten, vergaben leichtfertig viele Chancen.

Die Pause nutzte Trainer Tondok um die Mannschaft neu einzustellen. So sollte C. Klengler den besten Leipziger in konsequente Manndeckung nehmen. Des Weiteren appellierte der Trainer an die Moral seiner Spieler und schwor sie auf bedingungslosen Kampf ein. Diese Maßnahmen zeigten nach Wiederanpfiff sofort Wirkung. Die Gastgeber verloren zusehends ihren Spielfaden, während die Rolandstädter Tor um Tor aufholten. Nach 37 Minuten gelang dem SVR der 16:16 Ausgleich, Thomas Haase und C. Klengler erzielten herrliche Treffer. Endlich demonstrierte die Mannschaft ihre Fähigkeiten und ging nach einem starken Spielzug, den A. Vogel super vollendete, erstmals mit 19:18 in Führung (42.).

Die Chemiker waren sichtlich überrascht, hielten aber bis zur 50. Minute die Partie offen. Doch die Belgeraner ließen nicht locker, angetrieben von einem unermüdlichen Thomas Haase enteilten sie bis zur 55. Minute auf 26:22. P. Rosner wehrte in dieser Phase zudem viele schwere Bälle ab und sicherte so den Vorsprung. Zum Schluss ließen die Rolandstädter nichts mehr anbrennen und hielten die Führung gekonnt bis zum Schlusspfiff.

SVR-Coach Tondok war nach dem Abpfiff unglaublich stolz auf seine Spieler, welche gezeigt hatten, welch großes Potential in ihnen steckt.

Belgern: P. Rosner; C. Klengler (5), Tho. Haase (8), C. Richter (8), Thi. Haase (1), A. Vogel (3), M. Eichler (4/2)