SVR-Abwehr wie aus Beton

Handball. Beim Kreisligaspiel der Herren trat am Wochenende der SV Roland Belgern gegen die Spielgemeinschaft Motor Gohlis-Nord an und entschied das Duell mehr als deutlich.

Dritter Sieg im vierten Heimspiel, dazu ein Unentschieden – die Rolandstädter bleiben zuhause weiter ungeschlagen. Dazu gab es endlich mal wieder einen überzeugenden Sieg, welcher in der 2. Halbzeit mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der Abwehrarbeit sichergestellt wurde. Zudem hatte Trainer Tondok eine volle Auswechselbank und konnte taktieren.

Die Leipziger erwiesen sich zunächst als sehr unbequemer Gegner und bestimmten die ersten zehn Spielminuten. Vor allem aus dem Rückraum erzielten sie leichte Tore und führten zunächst mit 3:1 (5.). Die Hausherren brauchten etwas Zeit, um zu ihrem Spielrhythmus zu finden. Die Deckung agierte zu nachlässig und im Spielaufbau leisteten sich die Belgeraner zu viele Fehler. Doch nach dem 4:4 (10.) wurden sie stärker und spielsicherer. In der Abwehr gewannen die Hausherren zunehmend leichter die Bälle und setzten das schnelle Umkehrspiel in Gang.

Nach 15 Minuten stand es 7:5. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln, blieben auf Schlagdistanz. Immer wieder gelangen ihnen überraschende Würfe, mit denen sie die Partie lange offen und spannend hielten. Nach dem 10:9 (22.) nutzten die Belgeraner eine dreifache Überzahlsituation und setzten sich trotz großer Hektik auf 14:9 ab. Die Gohliser gaben sich aber nicht geschlagen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber viel besser in die Partie. Die von C. Klengler nun hervorragend organisierte Deckung rührte Beton an. Den Rest erledigte T. Ringsleben im Tor souverän. Die Gäste verzweifelten fast.

Da die Rolandstädter auch im Angriff das Tempo erhöhten, vergrößerten sie kontinuierlich ihren Vorsprung. Nach 34 Minuten stand es 17:11 und fünf Minuten später 20:12. Alle Feldspieler beteiligten sich am Torewerfen und die Zuschauer konnten teilweise herrlich herausgespielte Treffer bejubeln. Die Fehlwurfquote blieb dieses Mal gering, sodass die Führung weiter anstieg. Beim 23:12 nach 45 Minuten war das Spiel entschieden. Man muss den Gästen aber großen Respekt zollen, da sie sich nie endgültig aufgaben und weiter um eine Resultatverbesserung kämpften. Doch die Belgeraner ließen nicht nach, hatten beim 30:16 (57.) den größten Vorsprung. Am Ende gab es einen klaren Sieg und dieser wurde mit einer überzeugenden Deckungsleistung im zweiten Spielabschnitt (nur 7 Gegentore) erkämpft. Dieser Sieg sollte Maßstab für die kommenden Aufgaben sein.

Belgern:

T. Ringsleben; C. Klengler (2), J. Brandt (2), N. Richter (1), Thomas Haase (4), Thilo Haase (1), C. Richter (7), M. Eichler (3/1), N. Illmer (2), O.Tondok (4), A. Vogel (4/1), P. Rosner (1)