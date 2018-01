SVR-Sieben wirkte lange Zeit nervös

Auf diesen Sieg mussten die Belgeraner lange warten. Endlich belohnten sie sich einmal für ihre couragierte Spielweise. Zwar lief auch in dieser Partie nicht alles rund, aber die Mannschaft kämpfte und rackerte bis zum Schlusspfiff. Als spielentscheidend sollten sich die Einsätze von A. Haase (stabilisierte die Deckung) und O. Schnelle (Angriff) erweisen.



Das Spiel zeigte sich gegensätzlich im Vergleich zur Vorwoche. Dieses Mal liefen die Rolandstädter bis zur 25. Minute einem Rückstand hinterher, holten bis zur Pause den Ausgleich, um in der zweiten Halbzeit die Partie zu drehen. Von Beginn an gab es einen offenen Schlagabtausch und die Gäste demonstrierten, warum sie auf dem 3. Tabellenplatz stehen. Kompromisslose Abwehrarbeit und eine schnörkellose Angriffsgestaltung sorgten für eine stetige Führung. Die Hausherren taten sich dagegen schwer, wirkten nervös und brauchten Zeit, um ins Spiel zu finden. Mit der Manndeckung gegen Leipzigs cleveren und schlitzohrigen Torschützen wurde dem Gegner viel Schwung genommen. Dies brachte die Belgeraner zunehmend besser ins Spielgeschehen, gleichzeitig fruchtete der Wechsel zwischen Weimann (Angriff) und Haase (Abwehr) immer mehr. Da auch im eigenen Angriff konzentrierter und sicherer gespielt wurde, holten die Gastgeber Tor um Tor auf. Bis zur Pause gelang so der Ausgleich.



Nach dem Wiederanpfiff blieb es zunächst spannend. Die Gäste ließen sich einfach nicht abschütteln. Mit einem kleinen Zwischenspurt machten die Rolandstädter aus einem 15:15 ein 18:15. Dies war kein Ruhekissen, denn die unermüdlich kämpfenden Gäste schafften bis zur 43. Minute wieder den Ausgleich – 20:20. Aber die Belgeraner ließen mehr nicht zu, erhöhten noch einmal das Tempo. Die Abwehr agierte nun wie in besten Zeiten. Den Rest besorgte ein immer stärker werdender T. Ringsleben im SVR-Tor. Vor allem J. Blüthgen setzte seine Mitspieler sehr gut ein und war selbst torgefährlich. Mit einem 6:0-Lauf zum 26:20 sorgte der SVR für eine Vorentscheidung. In den hektischen Schlussminuten wurden auf beiden Seiten viele Bälle leichtfertig vergeben. Am Ende bejubelten die Gastgeber ihren schwer erkämpften Sieg.



Belgern:

T. Ringsleben; J. Brandt (3), A. Weimann, J. Blüthgen (3), K. Haferkorn, T. Kath (1), N. Richter (2), O. Schnelle (7), A. Vogel (9/2), G. Jäschke, N. Illmer (2)