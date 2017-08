Sachsen wandert "mit Engagement"

Bad Düben. Vom 8. bis zum 10. September ist die nordsächsische Kurstadt Bad Düben Ausrichter des 8. Sächsischen Wandertags. Gemeinsam mit dem Naturpark Verein Dübener Heide, er ist Träger des Naturparks Dübener Heide und feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen, wurden unter dem Motto „Entdecke Deine Natur“ 15 geführte Wandertouren sowie weitere Zusatzangebote entwickelt. Die Torgauer Zeitung sprach darüber mit dem Vereinsvorsitzenden Axel Mitzka.



TZ: Herr Mitzka, das Angebot zum Sächsischen Wandertag ist riesengroß. Welchen Tipp können Sie Besuchern geben?

Axel Mitzka: Was beispielsweise die Wanderungen betrifft, kann ich jedem empfehlen, sich vorab gut zu informieren. Wir haben gewiss für jeden etwas im Angebot. Mein persönlicher Tipp wäre die geführte Wanderung mit unserer Köhlerliesel, einer jungen Frau aus Leipzig, die im vergangenen Jahr die Köhlerei in Eisenhammer übernahm. Auf dieser Tour sind Biber, Wasser, Wald und Köhlerei in einem Ruck erlebbar. Mein zweiter Tipp sind unsere Ausstellungen, die wir in Zusammenarbeit mit den Landschaftspflegeverbänden erarbeitet haben. Ob Wolf oder auch Wildkatze – rund ums Naturparkhaus erfahren Besucher sehr viel über die heimische Fauna beziehungsweise auch Flora.



Gewandert wird erstmals auch „mit Engagement“. Was darf man darunter verstehen?

Bei diesen Touren sind Wanderer körperlich gefordert. Denn es geht beispielsweise auf eine Blühwiese, wo unter Anleitung das Sensen geübt werden kann. Und weil man danach gewiss Hunger verspürt, gibt es im Naturparkhaus für alle Gäste ein reichhaltiges Essensangebot.



Wie stark werden die Wandertouren bereits nachgefragt?

Die ersten Anmeldungen sind längst erfolgt. Neben Berlinern und Leipzigern haben sich beispielsweise auch Torgauer bei uns gemeldet. Darüberhinaus können wir zum Schulwandertag am Freitag Klassen begrüßen, die im Bereich Zadlitzbruch, westlich von Weidenhain, die Geheimnisse der Dübener Heide ergründen.