SachsenfighterChallenge 2017

Eine nicht alltägliche wartet auf die Teilnehmer am 27. Mai. Die Sachsenfighters laden zur Challenge 2017. Treffpunkt und Start ist der alte Campingplatz in Wildschütz. Um 9.30 Uhr werden die Biker aus nah und fern auf die Strecke gehen. Diesmal ist wieder ein Einzelstart geplant. Auf der vorgegebenen Route warten mehrere Stationen. Hier sind unter anderem technisches Wissen, fahrerisches Können aber auch Grundkenntnisse in der Ersten Hilfe gefragt. Überall gibt es Punkte. Wer am Ende die meisten davon auf seinem Zettel hat, ist Sieger. Natürlich wird im Anschluss an die Challenge zünftig gefeiert.