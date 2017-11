Samstag kommt der Weihnachtsbaum

Torgau. Die TZ sprach mit Udo Michael von den Stadtwerken.

TZ: Herr Michael, morgen in einer Woche wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Haben Sie schon Ausschau nach der Trophäe gehalten?

U. Michael: Natürlich, und schon bald können ihn alle sehen.



Was wird es für ein Baum sein?

Eine Colorado-Tanne, ein edles Stück also und stattlich noch dazu.



Wie hoch ist er, und woher kommt er?

Der Baum ist 15 Meter hoch, das ist für uns auch die Grenze dessen, was wir aufstellen möchten. Ein Kleingärtner aus den Torgauer Abfindungen hat ihn angeboten. Dort ist er auch gewachsen und wurde nach der Begutachtung für würdig befunden, unseren Torgauer Märchenweihnachtsmarkt zu schmücken.



Wann wird die Tanne aufgestellt?

Übermorgen, also am Samstag. Wir beginnen um 7 Uhr, und wenn alles gut klappt, könnte der Baum gegen 10 Uhr stehen. Wer mag, kann ja zuschauen, aber bitte etwas aus Entfernung!



Wer wird alles dabei helfen?

Wir sind fünf Personen vom City-Dienst, außerdem unterstützen in bewährter Weise der Kraftverkehr Torgau und der Kranservice Gerd Heubaum aus Weßnig. Wir sind auch immer sehr dankbar, wenn die Polizei den Transport begleitet.



Geschmückt wird er auch schon?

Die Lichterkette bringen die Elektrommonteure der Stadtwerke ab Montag an, alles andere übernehmen wieder die Torgauer Kindergärten am 1. Dezember um 9 Uhr.