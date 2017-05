Sand vom Markt wanderte ins Strandbad

Torgau. Zwar ist der Reformers Day nun vorbei, ein kleiner Rest des Spektakels am vergangenen Samstag bleibt Torgau jedoch erhalten, abgesehen von den schönen Erinnerungen. So wurde am Montag der Sand, auf welchem das Beachvolleyball-Turnier auf dem Torgauer Marktplatz ausgetragen wurde, auf Lkw verladen und ins Strandbad gefahren. Dort war bereits im Vorfeld der Sand des Volleyballfeldes abgetragen worden. Dies geschah im Rahmen des Projektes „Hoch vom Sofa“.



In den vergangenen beiden Tagen wurde dann, ebenfalls von den Jugendlichen, die sich für das sachsenweite Projekt engagieren, der Sand auf dem Volleyballfeld des Strandbades verteilt. Den Transport des Sandes wurde von der Firma Hülskens-Liebersee übernommen.