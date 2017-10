Sandstein, Granit, Pflaster - für den guten Zweck

Wildwuchs auf drei Hektar Fläche. Viel Unrat, jede Menge Müll – der sich in den letzten 25 Jahren angesammelt hatte. Aber es kamen auch andere Hinterlassenschaften zum Vorschein: Etwa 200 Kubikmeter Sandstein, offenbar noch von der alten Elbbrücke, tonnenweise Granitblöcke, Betonelemente, von Pflaster bis Palisaden. Teilweise sogar neu und unverarbeitet. Wahrscheinlich Reste von verschiedenen Bauvorhaben, die nach der Wende in der Stadt durchgeführt wurden.

Auch hunderte Sandsäcke tauchten auf, unbenutzt – dazu stabile Abdeckplanen, die zum Abdichten der Dämme beim Hochwassereinsatz dienten. Tilo Süptitz, Chef des Abrissunternehmens, staunte nicht schlecht und hatte dann eine gute Idee. „Es hieß ja von Seiten der Stadt, dass die Materialien nicht mehr benötigt werden. Deshalb entschied ich in freundlicher Absprache mit Renate Mühlner, Chefin der jetzt für das Areal zuständigen Stadtwerke, einen Verkauf anzuschieben. Wir wollten den Bestand nicht entsorgen, sondern zur Wiederverwertung freigeben“, fasst der Roitzscher zusammen.

Der Erlös soll allen Kindertagesstätten in Torgau und zugehörigen Ortsteilen zugute kommen. Nach einem ersten Aufruf im Sonntagswochenblatt klingelte bereits das Handy des Unternehmers Sturm. Viele private Grundstücksbesitzer sehen die Chance, günstig an Material zu kommen. „Und sie geben gern, wenn sie erfahren, dass das Geld für die Kinder gedacht ist“, freut sich Tilo Süptitz, der in den nächsten Tagen auf noch mehr Resonanz hofft. Ein mittlerer vierstelliger Betrag soll zusammen kommen. Bisher sieht es gut aus.

Als der TZ-Redakteur vor Ort erscheint, ist gerade ein voll beladener Lkw startklar. „Der Besitzer eines Gutshauses in der Region hat einen ganzen Springbrunnen zum Schnäppchenpreis erworben. Der stand vermutlich zu DDR-Zeiten am Südring in der Nähe des Kreisverkehrs. Die Teile sind vollständig, nur eine Platte ist beschädigt und lässt sich wieder reparieren“, sagt der Firmenchef. Sicher gibt es auch für die anderen Dinge noch interessierte Abnehmer. Die rund 5000 Sandsäcke zum Beispiel passen gut in jedes Hochwasserlager, sind völlig unbenutzt. Und die Sandsteinblöcke von der Brücke haben Erinnerungswert, könnten als Schmuckelemente dienen.

Info: Seit Montag läuft der Verkauf. Sollten auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, Interesse haben, können Sie sich an Tilo Süptitz, Telefon 0171 7711885 wenden. Die Fläche des ehemaligen Minol-Tanklagers wird übrigens in den nächsten Wochen eingeebnet. Hier entsteht im Auftrag der Stadtwerke ein Solarpark.