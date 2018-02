Sanierungsbeginn ist der 7. Mai

Mockrehna. Bei den fünf Vergaben für die Sanierung des Mockrehnaer Verwaltungsgebäudes ging es jüngst „drunter und drüber“: Auf Basis einer drei Jahre alten Kostenschätzung wichen die wirtschaftlichsten Angebote bis zu 19 Prozent von den ursprünglich kalkulierten Preisen ab. Dabei ging es in beide Richtungen, sodass nach Angabe des Bauamts nach aktuellem Stand das Gesamtbudget für die Baumaßnahme in Höhe von 320000 Euro nicht überschritten werde.



Der Gerüstbau geht an die Firma Kulla aus Klitzschen (6265 Euro). Die Abbrucharbeiten übernimmt Tilo-Süptitz-Transporte aus Roitzsch (17674 Euro), die Maurer- und Betonarbeiten die Jespo Bau GmbH in Battaune (86867 Euro). Für knapp 24000 Euro holte sich die Firma Friedrich aus Herzberg die Zimmererarbeiten. Last but not least werden die Dachdeckerarbeiten von der Torgauer „Bedachung GmbH Schulze & Comp.“ übernommen. Der Arbeiten sollen am 7. Mai beginnen. Schon am 6. März stehen weitere Baulose zur Vergabe an.