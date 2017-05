Schöna wird Motorrad-Mekka

Schöna. Pfingsten ist Biker-Zeit. Und in Schöna kommen die sächsischen Tourenfahrer zu ihrem bereits 26. Pfingsttreffen auf der Bikerwiese zusammen. Bereits am Freitagabend spielen mit „Triekonos“ und „Blacky and Company“ die ersten Bands.



Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit einer Enduroausfahrt, der Rest des Tages steht wie immer im Zeichen der Bikerspiele. Am Abend ab 20 Uhr spielen dann „No Sound“ und „Rock Valley“.

Am Sonntag, nachdem sich alle vom Vortag erholt haben, steht ab 10 Uhr die große Ausfahrt auf dem Programm. Auch am Sonntagabend steht dann noch mal viel Livemusik auf dem Programm. Ab 20 Uhr spielen „Blindgänger“, „Rose Bogey“.



Der Pfingstmontag ist Abreisetag. Über das gesamte lange Wochenende wird ein mobiles Tattoo-Studio sowie ein kleiner Lederladen vor Ort sein. Feste Nahrung gibt es aus der Gulaschkanone. Selbstversorger sind wie immer unerwünscht – das Mitbringen von Speisen und Getränken ist verboten.