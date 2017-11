Schüsse auf Markt: 42-Jähriger in U-Haft

Torgau. Im Fall der Schüsse auf dem Torgauer Marktplatz am 7. Juli, bei dem ein Syrer angeschossen wurde, dauern die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und den Hintergründen der Tat weiter an.

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Leipzig seien Untersuchung und Auswertung der am Tatort gefundenen Spuren noch nicht abgeschlossen. „Allerdings befindet sich ein 42-jähriger Tatverdächtiger wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung weiterhin in Untersuchungshaft“, hieß es auf Anfrage der Torgauer Zeitung, ununterbrochen seit dem 13. Juli.

„Gegen die vier übrigen Tatverdächtigen (zur Tatzeit 18, 27, 28 und 31 Jahre) wird weiterhin ebenfalls wegen des vorstehend genannten Tatverdachts ermittelt. Diese befinden sich nicht in Untersuchungshaft. Die gegen diese vier Beschuldigten bestehenden Haftbefehle sind außer Vollzug gesetzt.“, Weitere Einzelheiten der Ermittlungen könnten derzeit nicht mitgeteilt werden.