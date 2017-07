Schüsse trafen Syrer auf Torgauer Marktplatz

Torgau . Mit zwei offenbar gezielten Schüssen in den Oberkörper ist am frühen Freitagmorgen ein Syrer (21) auf dem Torgauer Marktplatz lebensgefährlich verletzt worden.

2.42 Uhr hatten Anwohner die Polizei per Notruf alarmiert. Zuerst vermutete man das Abbrennen von Böllern. Kurze Zeit später folgte ein zweiter Notruf, der klarstellte, dass es sich um eine Schießerei handelt. Gegenüber der Torgauer Zeitung bestätigte die Polizei einen Schusswechsel, konnte zu Einzelheiten jedoch noch nichts weiter sagen. Nach TZ-Information soll der ins Klinikum St. Georg in Leipzig eingelieferte Schwerstverletzte in Nordrhein-Westfalen gemeldet sein.

Offensichtlich hatte er sich in Torgau bei Bekannten aufgehalten. Die Gruppe, aus der die Schüsse abgegeben worden sein sollen, habe aus etwa fünf Personen bestanden. Ob diese für eine weitere Tat am Freitagmorgen verantwortlich ist, werde derzeit geprüft. So sei nach Polizeiangabe bereits um 0.30 Uhr an der Aral-Tankstelle in der Dahlener Straße ein 19-Jähriger von einer Gruppe zusammengeschlagen worden.