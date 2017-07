Schützenheim restlos abgebrannt

Donnerstag, 13. Juli 2017

Von Nick Leukhardt

Schildau. Es war ein dunkler Tag in der Geschichte von Schildau. Vor ganz genau 20 Jahren, also am 14. Juli 1997, berichtete das Neue Torgauer Kreisblatt über den angeblichen Brandanschlag auf das Vereinsheim der Privilegierten Schützengilde Schildau, welcher sich am Morgen des 12. Juli zutrug.