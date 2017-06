Scheiben im XXL-Format sind der neue Trumpf der Torgauer Glaswerker

Die Torgauer Glashütten, die um 1960 die Hälfte der einschlägigen Produktion der damaligen DDR erbrachten, wurden seit 1963 als VEB Flachglaskombinat Torgau geführt und stellten sowohl Einscheiben- als auch Verbund-Sicherheitsglas her. 1985 erfolgte die Inbetriebnahme einer Floatglasanlage mit Pilkington-Lizenz. Seit 1992 ist die Flachglas Torgau GmbH Bestandteil der Saint-Gobain Glass, eines weltweit operierenden Unternehmens, vertreten durch Standorte in Asien, Amerika und Europa.

Während Saint-Gobain Glass Platz zwei unter den internationalen Produzenten von Flachglas einnimmt, gilt das Unternehmen weiterhin als der führende Produzent von Flachglas in Europa.

Vom Basisprodukt bis zu einer breiten Palette gebrauchsfertiger Glaserzeugnisse für den Hochbau bietet SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND die gesamte Funktionsvielfalt des Glases. Die Flachglas Torgau GmbH betreibt neben der Floatglasanlage, die im vollkontinuierlichen Prozess Glas herstellt, zwei Beschichtungsanlagen (die zweite ging 2012 in Betrieb) zur Herstellung von Wärmeschutz-, Sonnenschutz- und Vorproduktschichten für Solaranwendungen, sowie eine Verbundglasanlage. Die Flachglasprodukte werden fast ausschließlich an Kunden geliefert, die Erzeugnisse für Bauanwendungen herstellen.

Nun auch im XXL-Format

Und da kommen die neuen XXL-Formate ins Spiel. In den letzten Wochen und Monaten wurden nämlich die technischen und logistischen Voraussetzungen geschaffen, damit Scheiben von 18 Meter Länge und circa 3 Meter Breite in Torgau beschichtet werden können! Das ist absolute Weltspitze. Im Schwesterwerk in Köln-Potz produziert, gelangen die Riesenscheiben per Spezial-Lkw, das sind zwei absolute Sonderanfertigungen, auf der Straße nach Torgau. Dabei musste die Streckenführung genau festgelegt werden. Und da ist die nicht optimal vorhandene Infrastruktur (Anbindung an die Autobahn bzw. der noch nicht erfolgte Ausbau der Bundesstraße) zu berücksichtigen gewesen.

Im Torgauer Glaswerk erfolgten Um- und Anbauten, damit die Lkw auch an die Anlage andocken bzw. die beschichteten Scheiben wieder aufnehmen können. Spezialanfertigungen unter anderem durch die in der Nachbarschaft existierende Firma Torgauer Maschinenbau sowie technologische Lösungen durch die Experten der von Ardenne GmbH mussten im Vorfeld realisiert werden. Im Sommer 2017 soll die Anlage nun in Betrieb gehen. Die XXL-Scheiben erfahren unter anderem in Wermsdorf ihre Weiterverarbeitung, werden dann an Repräsentationsbauten in Asien und Amerika zum Einsatz kommen.

„Wollen Weltspitze sein“

Gegenwärtig zählt die Flachglas Torgau GmbH 321 Mitarbeiter. Sie sorgen dafür, dass alle Anlagen (außer dem Zuschnitt) 24 Stunden täglich und das sieben Tage in der Woche produzieren. Die Nachfrage nach Qualitätsglas ist sehr hoch. Apropos Qualität: Die lange Glastradition in Torgau bildet die Basis für hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter. An der betriebseigenen Glasschule erfolgt die Ausbildung des Fachkräftenachwuchses. Jährlich bildet das Unternehmen sieben junge Leute für den eigenen Bedarf aus, die alle eine tolle Berufsperspektive erwartet.

„Wir wollen Weltspitze sein, dies auch entsprechend dokumentieren“, macht Uwe Naumann, Geschäftsführer der Flachglas Torgau GmbH deutlich. Deshalb unterzieht sich das gesamte Unternehmen auch aktuell den verschiedensten Audits, die unter anderem die Bereiche Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Einkauf und Kundenzufriedenheit umfassen.

Verstärkt wird in Zukunft in Torgau wieder die Produktion von Autoscheiben für viele bekannte Marken aus dem In- und Ausland.

"Der Standort Torgau ist dank der Leistungen seiner Mitarbeiter

und der hohen Qualität der Produkte sehr eng in die Konzernstruktur

von Saint Gobain eingebunden."