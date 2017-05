Schieritz bleibt Beisitzer

Glauchau/Nordsachsen. Nordsachsens FDP-Chef Stefan Schieritz bleibt für zwei weitere Jahre Beisitzer im Landesvorstand seiner Partei. Wie die FDP am Montag mitteilte, wurde er auf dem Landesparteitag der FDP Sachsen in Glauchau mit dem zweitbesten Ergebnis aller Kandidaten im Amt bestätigt.

Schwerpunkte des selbständigen Malermeisters im Landesvorstand werden das Handwerk, die Infrastruktur und die Digitalisierung im ländlichen Raum sein. „Wir haben noch viel zu tun, um die Bürger zu überzeugen uns Mandate zu verleihen. Dabei bin ich sehr stolz auf meine Partei, wir sind unter anderem in den Stadt- und Gemeinderäten in Schkeuditz, Taucha, Oschatz und Mügeln sowie im Kreistag vertreten. Außerdem stellt die FDP in Taucha den Bürgermeister“, so Schieritz in der Pressemitteilung. Den Menschen in Nordsachsen zuzuhören, Lösungen zu suchen und dann anzupacken um schneller und besser vorankommen, sei dabei das gemeinsame Ziel.

„Nach der Erneuerung der Bundes- und Landespartei bin ich zudem stolz, dass die Parteifreunde um Kubicki und Lindner bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen herausragende Ergebnisse erzielt haben. Das wird nun unser Ziel für die Landtagswahl in Sachsen für 2019 sein.“ Doch auch in diesem Jahr zur Bundestagswahl seien die Liberalen in Nordsachsen mit ihrem Direktkandidaten Christoph Waitz personell aber auch thematisch gut aufgestellt. „Wir haben Angebote um die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung in unserer Hand am besten aufgehoben sind“, ist sich Schieritz sicher.