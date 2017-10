Schon eine Woche vor dem 1. Advent, also am Freitag, 24. November, ab 17 Uhr und am Samstag, 25. November, ab 14 Uhr laden die Grundschule Schildau und der Schulförderverein traditionell zur Schildauer Wintermärchenzeit in das Volkshaus ein. Die sechs- bis elfjährigen Schüler treten mit dem Märchen der Gebrüder Grimm „Aschenputtel“ und einer musikalischen Umrahmung auf.