Schildauer bekamen viel Werbung

Pferdesport . Die Privilegierte Schützengilde Schildau warb mit einem Stand auf der am Sonntag zu Ende gegangenen PARTNER PFERD 2018 für die Deutschen Meisterschaften im Fahrsport in Schildau.

Die PARTNER PFERD lockte am vergangenen Wochenende wieder tausende Besucher in die Leipziger Messehallen. Die Messe läutete auch für die Schützengilde Schildau das Fahrsportjahr ein. Am Stand der Pferdesport-Arena Schildau begrüßten die Mitglieder der Schildauer Schützengilde traditionsgemäß in ihren Uniformen Fahrsportfans und alle die es werden möchten.

Zum ersten Mal gab es ein Gewinnspiel, das Freikarten für die Deutschen Meisterschaften 2018 in Schildau versprach. Am Samstagmittag, dem dritten Messetag, lag die Hälfte der 200 Gewinnspielkarten ausgefüllt in der Gewinnspielbox. Nahezu alle Teilnehmer waren sich einig, dass in der Pferdesport-Arena Schildau nicht Till Eulenspiegel oder Max und Moritz Namensgeber für die Hindernisse sind. Die richtige Antwort auf die Frage, welchen Sagen die Hindernisse in der Arena nachempfunden sind, lautet natürlich, die der „Schildbürger Streiche“.

Viele PARTNER-PFERD-Besucher machten bei dem Gewinnspiel am Stand der Schildauer mit.

Neben der Präsentation der Arena am Messestand konnten die Schildauer Schützen in diesem Jahr noch einem anderen Höhepunkt entgegenfiebern. Am Sonntagnachmittag rückte das Championat des FEI World Cup Driving näher und die Spannung stieg. Erstmals gelang es den Schildauern, einen Videospot zur Ankündigung der Deutschen Meisterschaften in den Umbaupausen des Worldcup zu platzieren. 8000 Messebesucher sahen gebannt auf die Leinwände als die Pferdesport-Arena Schildau durch hochkarätige Fahrer im Rahmen eines Werbespots präsentiert wurde und zu der bevorstehenden Deutschen Meisterschaft einlud.

Möglich gemacht hatte dies Volker Wulff, PARTNER PFERD-Organisator und Geschäftsführer der EN GARDE Marketing GmbH. Gemeinsam mit Altlandrat Michael Czupalla stattete er den Schildauern mit ihrer Pferdesport-Arena am Samstag einen Besuch am Messestand ab.

Am Sonntagabend wurde es dann bei der Auslosung spannend. Über die je zwei Freitickets für die Deutschen Meisterschaften im Juli dürfen sich freuen: Roland Wugk aus Thallwitz, Nina Brüggemann aus Bernau sowie Heidrun Kretzschmar aus Bahren. Aber auch diejenigen, die beim Gewinnspiel leer ausgingen, sind herzlich zu den Deutschen Meisterschaften im Juli 2018 eingeladen! Weitere Infos auf der Homepage der PSGi Schildau.