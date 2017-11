Schildauer stellten ihre Leistungsstärke auch in Wolfen unter Beweis

Nach dem so erfolgreichen Wochenende in Vetschau wollten die Nachwuchs-Judokas des TSV 1862 Schildau die Erfolgsbilanz beim Wolfener Turnier fortsetzen. Die SG Chemie Wolfen hatte zu ihrem Turnier 23 Vereine eingeladen. Mit einer stattlichen Zahl von 250 jungen Judokas, die sich dem Kampfgericht stellten, darunter auch sieben vom TSV Schildau. Die Tatami betraten in der U11 Tim Schladitz, in der U15 Lina Rienäcker, Denise Gäbler, Klara Hiemer, Isabell Tippmann, Valentin Kühne und Alexander Jahn. Mit überzeugenden Leistungen erkämpften sich sechs Schildauer einen Podiumsplatz.

Tim Schladitz, der oftmals seinen ersten Kampf verschlief, begann diesmal von Beginn an voll konzentriert. Mit guter Kampfeinstellung besiegte er seine Gegner in der Vorrunde klar mit Ippon. Auch im Finale hatte er die Nase vorn und ging als klarer Sieger von der Tatami. An diese Leistung wollten alle anderen Schildauer anknüpfen, was auch eindrucksvoll gelang. Mit sehenswerten Techniken und mit viel Begeisterung von den zahlreichen Zuschauern bedacht, waren Denise, Lina sowie Alexander nicht zu besiegen. Mit guter Einstellung und guter Vorbereitung der Techniken hatten ihre Gegner ihnen nichts entgegenzusetzen.

Mit klaren Vorstellungen wurde das Finale angestrebt, welches sie auch unangefochten erreichten. In diesem ließen sie nichts mehr anbrennen und gewannen überlegen. Klara war im ersten Kampf wohl noch etwas müde; anders ist die Niederlage nicht zu erklären. Im weiteren Verlauf besann sie sich ihres Könnens und gewann alle weiteren Kämpfe. Bei Valentin war erneut eine klare Leistungssteigerung zu erkennen, die mit dem 3. Platz belohnt wurde. Isabell ist in ein tiefes Formtief gefallen, anders sind ihre gegenwärtigen Leistungen nicht zu erklären. Es kommt nun mehr darauf an, sie im Training so zu motivieren, dass sie dieses Formtief schnell überwindet und bis zum letzten Turnier 2017, am 9. Dezember in Meuselwitz, zur gewohnten Form zurückfindet. Insgesamt war es erneut ein erfolgreiches Wochenende.

Platzierungen – 1. Platz: Denise Gäbler, Lina Rienäcker, Alexander Jahn, Tim Schladitz; – 3. Platz: Valentin Kühne, Klara Hiemer; – 5. Platz: Isabell Tippmann