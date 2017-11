Schirmenitzer und Schildauer überraschen

Fussball. Wie heißt es in einem Schlager – „Wunder gibt es immer wieder“. Erstes Wunder: Wermsdorf II/Luppa verliert in der aktuellen Spielrunde gegen Schildau II. Und zweites Wunder: Schirmenitz gewinnt daheim klar. Totgeglaubte leben tatsächlich länger!

Die Wermsdorf-Luppaer kamen mit der Spielweise der Schildauer nicht zurecht. Beim Anschlusstreffer der Wermsdorfer keimte noch Hoffnung, aber mit Kampfgeist sicherte sich Schildau die volle Punktzahl.



Schlusslicht Schirmenitz überraschte seinen Spielpartner Mügeln/Ablaß II ebenfalls. Drei Tore von René Hänsel und der Tagessieg war perfekt. Nun ist der LSVL mit Kobershain punktgleich. Dahlen II hielt in Merkwitz bis zur 62. Spielminute das Tor rein, doch dann schenkten die Merkwitzer noch ordentlich was aus.

Terpitz ging gegen Kobershain schon in der 4. Spielminute in Führung. Bis zur Halbzeitpause war dann der Sieg in Sack und Tüten und die Punkte blieben wie erwartet in Terpitz. In Schmannewitz gewann Süptitz II durch ein Eigentor Mitte der zweiten Halbzeit und ist wieder alleiniger Tabellenführer. Was mit Belgern II in Mockrehna passierte ist nicht ganz zu verstehen. Die Belgeraner wurden klar in die Schranken verwiesen.

Statistik

Wermsdorf II/Luppa – Schildau II 1:2 (0:1)

TF: 0:1 Walther (32.), 0:2 Wagner (66./EFM), 1:2 Wolf (77.); GK: 2 x Wermsdorf, 2 x Schildau; RK: 1 x Wermsdorf, 1 x Schildau; SR: Oehmigen (Mügeln); ZS: 53

Schirmenitz – Mügeln/Ablaß II 3:1 (2:1)

TF: 1:0 Hänsel (23.), 1:1 Dietrich (42.), 2:1/3:1 Hänsel (45.-EFM/71.); GK: 2 x Mügeln; SR: Schalkowski (Torgau)

Schmannewitz – Süptitz 0:1 (0:0)

TS: 0:1 ET Schmannewitz (61.); SR: Hönemann (Torgau); ZS: 50

Merkwitz – Dahlen II 3:0 (0:0)

TF: 1:0 Schober (62./EFM), 2:0 Scholz (71.), 3:0 Zwetkoff (82.); GK: 2 x Merkwitz, 2 x Dahlen; SR: Brauns (Wermsdorf); ZS: 25

Terpitz – VfB Kobershain 3:0 (3:0)

TF: 1:0/2:0 Buchmann (4./22.), 3:0 Kosswig (33.); GK: 3 x Terpitz, 3 x Kobershain; SR: Pfütze (Oschatz); ZS: 33

Dob.-Mockrehna II – Belgern II 9:1 (4:1)

TF: 0:1 ET Mockrehna (5./Böhme), 1:1 Hajizadeh (6.), 2:1 Vieweg (7.), 3:1 Stange (34./EFM), 4:1 Vieweg (41.), 5:1 M. Walther (75.), 8:1 Vieweg (76.), 9:1 M. Walther (84.); 8:1 Vieweg (76.), 9:1 M. Walther (84.); GK: 1 x Mockrehna; RK: 1 x Belgern; SR: Thiele (Dommitzsch); ZS: 20