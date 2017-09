Schlüssel fürs "Kreta" übergeben

Nach einem halben Jahr Radikalumbau steht das „Kreta“-Restaurant in der Eilenburger Straße am Hochhaus kurz vor der Neueröffnung.

Torgau. Am 26. September, um 17.30 Uhr, werden Türen und Küche geöffnet. Für Geschäftsführer Filippos Koumpous und dessen Bruder Isaak ist es der Sprung in die Selbstständigkeit. Filippos Koumpous ist gebürtiger Grieche und arbeitete in den vergangenen zehn Jahren als Koch im Riesaer Ratskeller. Sein neues Team steht bereits zu großen Teilen. Gesucht werden aber noch Kellner.



Bewerbungsinfos sind unter der E-Mailadresse kreta-torgau@gmx.de erhältlich. Ziel, so Koumpous, sei es, in der neuen Lokalität 8 bis 10 Personen zu beschäftigen. Beschäftigt sein werden bis zur Eröffnung auch noch die Handwerker. Unter anderem gilt es, diverse Kabel zu verlegen und fehlende Beleuchtungsteile anzubauen.