Schlüsselübergabe auch ohne Oberbürgermeisterin geglückt

Nach dem traditionellen Aufmarsch des Vereins – begonnen beim Kreiskulturhaus über die Bäckerstraße bis hin zum Martkplatz – wurde das Narrenschiff vor dem Rathaus geparkt und die Gäste wurden mit einer Polonaise auf die fünfte Jahreszeit eingestimmt. Die Kälte konnte währenddessen zumindest den Erwachsenen nichts anhaben. Mithilfe des Glühweins, der vom Wirt des Kreiskulturhauses, Michael Borisch, gesponsort wurde, konnte sich das Publikum von innen aufwärmen und bekam bei einem kleinen Programm schon einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Faschingsball des Vereins im Januar.

„Das Schönste am Karneval ist für mich, die Leute zu unterhalten und sie aus dem tristen Alltag herauszuholen. Man kann mit ihnen ‚Quatsch machen‘, ohne darüber nachzudenken, und sie auf diese Weise zum Lachen bringen. Das scheint uns hier heute auch wieder gelungen zu sein“, freut sich Närrin Nadine nach dem Auftritt.

Um 11.11 Uhr war es dann aber endlich soweit: Die Tür des Rathauses öffnete sich. Allerdings kam dahinter nicht wie im Vorjahr Oberbürgermeisterin Romina Barth zum Vorschein, sondern Katrin Arndt.

„Frau Barth ist terminlich verhindert“, erklärte die Kämmerin der Elbestadt. Als Unterstützung stand ihr Sohn Vincent zur Seite, der die ehrenvolle Aufgabe hatte, den Schlüssel an Ray Richter zu übergeben. Von Aufregung war bei dem Jungen aber keine Spur. Zielsicher reichte er dem Präsidenten des TCC das Zepter, der sich abermals mit einem dreifachen „Torgau Helau“ bedankte und offiziell die närrischen Tage einleitete. Doch etwas fehlte in Verbindeung mit dem Faschingsauftakt noch: die Eröffnung der Kussfreiheit. Dieser Part wurde gleich von zwei frewilligen Paaren übernommen „Nun steht einer erfolgreichen fünften Jahreszeit nichts mehr im Wege!“, so verabschiedeten sich die Karnevalisten und brachen zum nächsten Auftritt nach Brandenburg auf.