Schlüsselfunktion bei der Technologieentwicklung wird eingenommen

Mit AVANCIS kam ein echter Hoffnungsträger in die Region. Der Solarmodulhersteller besitzt inzwischen zwei Werke in Torgau, musste sich aber auch mit den Widrigkeiten auf dem umkämpften Weltmarktsektor auseinandersetzen. Dies führte unter anderem dazu, dass ein Investorenwechsel erfolgte. Zur aktuellen Lage und zu den Entwicklungsperspektiven sprach die Torgauer Zeitung mit Oliver Just, Geschäftsführer der AVANCIS GmbH.

Wie beschreibt AVANCIS seine Position im weltweiten Wettbewerb der Solarmodulhersteller? Welche Rolle spielen die Werke in Torgau im chinesischen Mutterkonzern?

Oliver Just: Wir haben das Glück, dass wir mit CNBM einen starken Investor haben, der uns dabei hilft, unsere CIGS-Technologie für die Solarmodulproduktion weltweit zu entwickeln und weiter voranzubringen.

Die AVANCIS-Technologie ist eine wesentliche Voraussetzung für die Expansionspläne von CNBM auf dem Gebiet der Solarenergie, sodass wir eine Schlüsselfunktion bei der Technologieentwicklung im Konzern einnehmen. Unsere Produktion in Torgau dient sozusagen als Blaupause für die sich in Planung, als auch schon im Bau befindlichen Fabriken in China.

Wie wird sich der Standort Torgau in den kommenden Jahren

entwickeln?

Oliver Just: AVANCIS wird auch weiterhin Module der Premiumklasse „made in Germany“ anbieten und unsere Torgauer Linie als Modellfabrik für die ehrgeizigen Wachstumsziele in China einsetzen.

Welche personellen Ressourcen werden benötigt?

Oliver Just: Wir haben ambitionierte Unternehmensziele, um weiterhin wettbewerbsfähig auf dem Markt für ästhetische Solarprodukte zu bleiben und unsere Pionier-Rolle in der CIGS-Technologie weiterhin zu sichern. Hierfür suchen wir in fast allen Bereichen qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die ehrgeizig und überzeugt von dem Potenzial der CIGS-Technologie sind und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten voranbringen.

Welche Ausbildungs- bzw. Qualifikationsmöglichkeiten bietet AVANCIS?

Oliver Just: Wir bieten eine ganze Reihe von unterschiedlichen kaufmännischen als auch technischen Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, wie etwa als Industriekauffrau/-mann oder Kauffrau/-mann für Büromanagement, Mechatroniker, Verfahrensmechaniker der Glastechnik oder im Bereich der Lagerlogistik oder IT mit der Fachrichtung Systemintegration.

Wir laden jeden herzlich dazu ein, sich auf unserer Homepage http://www.avancis.de/karriere/ über offene Positionen bei der AVANCIS zu informieren und bei Fragen direkt Kontakt aufzunehmen mit einem Mitarbeiter aus der Personalabteilung.

Wo sind gegenwärtig Absatzgebiete für Solarmodule aus Torgau?

Welche Regionen hat die Unternehmensleitung im Visier?

Oliver Just: Wir zielen nicht auf bestimmte Absatzmärkte, denn unsere Module werden weltweit in unterschiedlichen Klimazonen und Regionen in verschiedenen Installationen verbaut, etwa in Freiflächen, auf Dächern oder als gebäudeintegrierte Fassadenelemente in öffentlichen und privaten Gebäuden. Was wir aber deutlich erkennen, ist die gestiegene Nachfrage nach deutschen Qualitätsmodulen in verschiedenen Regionen der Welt mit verschiedener Ausprägung. Durch das globale ökologische Umdenken und das Initiieren von ambitionierten staatlichen Solarenergieprogrammen in einer Vielzahl von Ländern ist das Interesse nach photovoltaischer Spitzentechnologie enorm gestiegen.

Wo sehen Sie Reserven bezüglich der Strukturentwicklung außerhalb des Ballungszentrums Leipzig, speziell im Raum Torgau.

Oliver Just: Wir produzieren technisch anspruchsvolle Solarmodule und hinter diesen Prozessen steckt eine hochkomplexe Halbleitertechnologie, die intelligente Köpfe, exzellente Spezialisten und hochqualifizierte Fachkräfte braucht. Um den Standort Torgau attraktiv für Zuzügler und Pendler zu machen, sehen wir die größten Reserven in der kontinuierlichen Verbesserung der verkehrstechnischen Anbindung. Insofern begrüßen wir natürlich sehr den Ausbau der B 87 und die geplante Umgestaltung des Torgauer Bahnhofs.

Wir freuen uns auch über die vielen innerstädtischen Projekte der Stadt, wie etwa die vielen Veranstaltungen und Ausstellungen im Zuge des diesjährigen Lutherjahrs.

