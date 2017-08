Schlammschlacht in Nordsachsen ist eine saubere Sache

Freizeitsport. Der Matsch reichte den Spielern in Wöllnau bis zum Knöchel: Perfekte Voraussetzungen also für die 9. Deutschen Meisterschaften im Matschfußball. Seit mehreren Jahren schon treffen sich die Matsch-Enthusiasten in dem Dörfchen zwischen Bad Düben und Eilenburg. Der Acker wird mit Brunnenwasser unter Wasser gesetzt.

In diesem Jahr ging es mal wieder besonders matschig zu. Spieler und Kleidung waren danach mehr als reif für Dusche und Waschmaschine. Gespielt wurde bei den Herren und Damen. Bei Letzteren triumphierten die „Mättschiggs“ aus Leipzig, bei dem Team kicken ehemalige Spielerinnen von Eintracht Leipzig Süd. Die Hobby-Fußball-Damen sind das zweite Jahr in Folge mit dabei – und hoffen nun, einen Sponsor zu finden, damit sie im kommenden Jahr zur Matsch-Fußball-WM nach Finnland reisen können. Bei den Herren gewannen die „Wild Lions“, eine Mannschaft zusammengesetzt aus zwei Familien aus Leipzig und Eilenburg. Zweite wurden die ebenfalls starken Gastgeber von Lokomotive Wöllnau.

13 Herren- und drei Damenmannschaften schnürten sich in diesem Jahr die Schuhe fest an die Beine. Oft gibt es am ersten August-Wochenende ein großes Wiedersehen. Ein solches ist es auch für die diesjährigen Gewinner, die „Wild Lions“. Schwer sei es, aufgrund der vielen verschiedenen ausgeübten Berufe ein größeres Familientreffen zu organisieren. So nutzt der Clan der Familien Winter und Gallert alljährlich das erste Wochenende im August zum Treff – und zum Wühlen durch den Matsch.

Bereits in der Vorrunde zeigten die Herren aus Eilenburg und Leipzig im Duell gegen den Gastgeber Lokomotive Wöllnau, wie es geht. Auch als das Spiel hitziger wurde und der Schiedsrichter ein paar vorübergehende Platzverweise aussprechen musste, tänzelten sie gekonnt über den rutschigen Morast. „Der Spaß ist vorbei, jetzt geht es um die Punkte und dazu muss man durch den Matsch waten“, meinte Axel Gräßler von den Wild Lions vor den entscheidenden Partien.

Im Finale kreuzten sich schließlich erneut die Wege der Großfamilie und des Gastgebers. Beim „Matsch um Platz eins“ ging es auch die begehrten Tickets für die WM 2018 in Finnland. Im Gegensatz zur heißen Vorrundenbegegnung verlief das Finale nach mehr als sechs Stunden im nassen Trikot bei Sonne, Wind und Regen mit deutlich mehr Vorsicht und Fairness gegenüber dem Gegner. Auch die obligatorische Schlitterpartie einmal kopfüber durch den Schlamm in Richtung Publikum feierten beide Mannschaften gleichermaßen.