Schlittschuhlaufen im Hof auf Schloss Hartenfels

Auch wenn das Fahren auf der Kunststoffbahn gewöhnungsbedürftig ist, macht es Spaß inmitten der prächtigen Kulisse von Schloss Hartenfels Schlittschuh zu laufen. Noch bis zum 28. Februar kann die Bahn genutzt werden. Am morgigen Freitag (29.12.) startet auf dem Schlosshof ein besonderer Knüller – eine Disco.

Von 19 bis 23.30 Uhr kann auf dem Eis oder neben der Bahn getanzt und gefeiert werden (Eintritt frei!). Und so etwas gab es in Torgau bislang noch nicht. Das Interesse an der Veranstaltung ist jetzt schon groß.

Die Öffnungszeiten der Kunsteisbahn: Montag bis Donnerstag 14–19 Uhr, Freitag 14–20 Uhr, Samstag 11–20 Uhr, Sonntag 11–19 Uhr. In den Winterferien ist die Bahn täglich ab 11 Uhr geöffnet. Achtung! am 31. Dezember und 1. Januar ist die Bahn geschlossen.