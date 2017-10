Auch Schloss Hartenfels in Torgau ist daran beteiligt, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Auf dem Schloss dreht sich am kommenden Mittwoch alles um die Fragen „Was ist eigentliche eine Residenz? Wer lebte dort? Und was passierte in all den Räumen?“ Los geht es um 10.30 Uhr und 13.30 Uhr. Geboten werden eine interaktive Führung durch das Schloss und kreative Mitmachaktionen zur Goldschmiedekunst und Wappenkunde. Die Kosten belaufen sich für Kinder auf 4,50 Euro und für Erwachsene auf 3 Euro.