Schmidt gibt Amt auf

„Die Oberbürgermeisterin Romina Barth bedauert diese Entscheidung sehr und wünscht Herrn Mirko Schmidt alles erdenklich Gute für die Zukunft“, hieß es in einem Schreiben. Kommissarisch übernimmt Susanne Felscher-Eichler, Leiterin des Personalwesens der Stadt, nun die Aufgaben des Hauptamtes. „In diese hat sie sich schon in den letzten Wochen intensiv einarbeiten können“, heißt es weiter. Die Stadtratsangelegenheiten betreut vorübergehend Evelyn Czirpka.

Mitarbeiter der Verwaltung und Stadträte wurden der Pressemitteilung nach umgehend informiert. Nach Anfrage bei den Fraktionen scheint sich jedoch ein anderes Bild darzustellen. Eberhardt Sehrt, Fraktionsvorsitzender der LINKEN, wusste bis zum TZ-Anruf gestern Nachmittag nichts davon. „Dieser Rückzug kommt auf jeden Fall sehr überraschend und hat nichts Gutes zu bedeuten“, sagte Sehrt. Der Posten des Hauptamtsleiters sei momentan der wichtigste hinter dem der Oberbürgermeisterin. „Außerdem war er das Verbindungsglied zwischen Frau Barth und den Stadträten.“

Für SPD-Fraktionschef Dr. Frank Henjes kommt Schmidts Rückzug hingegen nicht überraschend. Gewusst habe er von dessen Schritt allerdings auch nicht, bis TZ durchgeklingelt hatte und er sich daraufhin bei der Stadtverwaltung informiert habe. Man müsse diese Entscheidung „als Personalangelegenheit hinnehmen, auch wenn Herr Schmidt bisher offenbar noch keine Begründung geliefert hat.“ Letztlich spielen diese auch keine Rolle, denn die Entscheidung steht. „Ich hatte von ihm viel erwartet, nachdem er seine Vorgängerin Margit Müller vor ein paar Jahren abgelöst hatte“, so Henjes. Schmidt sei mit guten Kritiken in das Amt aufgestiegen. „Zuletzt hat man davon allerdings nicht mehr so viel bemerkt. Man musste den Eindruck bekommen, dass er in seiner Funktion überfordert war.“

Auf Seiten der CDU hielt man sich bedeckt. Dr. Vera Mehlhorn als Fraktionschefin wollte keine klare Aussage treffen und hielt sich zurück, begründete das mit einem erst kürzlich beendeten Urlaub. Und auch Peter Deutrich (fraktionslos), sonst eher auskunftsfreudig, wollte sich zum Thema nicht äußern: „ich kann Ihnen da keine Auskunft geben“, sagte er am Telefon.