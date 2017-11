Schnelle Lösung für Beckwitzer Lebensmittelladen

Ein langfristiger Versorgungsengpass ist trotzdem nicht zu befürchten, denn eine schnelle Lösung wurde bereits herbeigeführt. Denn ab dem 30. November wird an gleicher Stelle eine Filiale von „Ihr Kaufmann“ eröffnen. Die regionale Kette, die zur SFW Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH gehört, wird den Standort übernehmen. Deren Geschäftsführer Wilfried Naumann sagte: „Wir müssen innen ein bisschen renovieren.“ Etwas Farbe würde der Verkaufsfläche guttun und auch an den Regalen müssten Änderungen vorgenommen werden, denn es sei etwas sehr überfüllt gewesen. „Ansonsten wird sich für die Kundschaft aber nicht viel ändern.“ Fleisch- und Bäckerprodukte werde man aus eigener Produktion zur Verfügung stellen. Lediglich die Marken in den Regalen werden sich etwas ändern.

„Das Angebot wird REWE-Charakter bekommen“, so Naumann, denn jener Großkonzern sei Lieferant für „Ihr Kaufmann“. Auch die Postdienstleistungen werden weiter möglich sein, ebenso wie das Geldabheben. Selbst bei der Belegschaft werden die Kunden auf bekannte Gesichter treffen, denn Naumann wird zwei bisherige Mitarbeiterrinnen übernehmen. „Die Verträge sind schon unterschrieben.“

Ortsvorsteher Herbert Sachse ist „zufrieden, dass es eine zeitnahe Lösung gibt. Ansonsten wäre es schon problematisch gewesen, weil wir viele ältere Leute im Dorf haben, die ansonsten keine Einkaufsmöglichkeiten haben.“ Dabei sei es Glück gewesen, dass Sachse überhaupt die Möglichkeit zum schnellen Handeln hatte. „Wenn ich nicht dummerweise im Internet gesehen hätte, dass das Gebäude verkauft werden soll, hätten wir gar nichts bemerkt.“ Lobende Worte hat er deshalb in diesem Zusammenhang auf für Oberbürgermeisterin Romina Barth übrig: „Als ich zusammen mit Stadtrat Harzer im August zu ihr gegangen bin, hatte sie sofort ein offenes Ohr für uns.“

Selbst sagt sie: „Da für mich eine Versorgung des ländlichen Raumes sehr wichtig ist, habe ich die Situation sofort zur Chefsache erklärt und mich um eine Lösung bemüht.“ Und das nicht nur zeitnah, sondern auch kreativ. Sachse erklärt, dass aufgrund der Sommerpause im Stadtrat eine schnelle Lösung zum Kauf der Immobilie nicht möglich gewesen wäre – allerdings unabdingbar, weil auch private Käufer Interesse an dem Gebäude hatten und ein neuer Markt damit nicht realisiert hätte werden können. „Also hat man den Umweg über die Torgauer Wohnstätten genommen, die den Markt gekauft haben.“ Und die reichen die Immobilie quasi direkt durch. „Wir übernehmen am 15. November den Objektschlüssel und geben ihn sofort an die Schildauer Fleisch- und Wurstwaren weiter, damit sie zügig mit den notwendigen Umbaumaßnahmen beginnen können“, erklärt Detlef Linke, Bereichsleiter bei den Torgauer Wohnstätten. Die Schildauer werden die Räumlichkeiten also pachten.

Eine Lösung, mit der sich vor allem die Oberbürgermeisterin offenbar gut anfreunden kann: „Ich möchte an dieser Stelle recht herzlich dem Ortsvorsteher Herbert Sachse und Stadtrat Dr. Volkmar Harzer für ihre schnelle und umsichtige Reaktion danken“, so Barth. „Besonderer Dank geht an die Torgauer Wohnstätten GmbH und die SFW Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH, die mit ihrem Engagement für den ländlichen Raum dafür sorgen, dass diese wichtige Infrastruktur erhalten bleibt. Wir prüfen derzeit, ob sich weitere Dienstleistungsangebote wie etwa ein Medikamente-Service installieren lassen.“