Schon 89 Mal für den guten Zweck angezapft

Torgau. Heute ist der 14. internationale Blutspendetag. Gerade jetzt, wenn Sie diese Zeilen lesen, findet in Berlin eine große Festveranstaltung zu Ehren des Pioniers der Transfusionsmedizin, Karl Landsteiner, statt. Doch natürlich ist nicht nur in Berlin am heutigen Mittwoch das Blutspenden ein wichtiges Thema. Auch in Torgau ist es heute möglich, einen halben Liter seines wertvollen Lebenssaftes für den guten Zweck herzugeben. Hier veranstaltet das DRK eine Blutspendesitzung. Jemand, der schon besonders viel Blut in seinem Leben gelassen hat, stellt die Torgauer Zeitung heute vor: Elke Lutzmann.



44,5 Liter hat die gebürtige Schildauerin in ihrem Leben bereits gespendet. Wann sie genau damit angefangen hat, weiß die 58-Jährige gar nicht mehr genau: „Das war auf jeden Fall irgendwann noch vor der Wende. Und hätte ich meinen Blutspendeausweis nicht, dann wüsste ich jetzt auch nicht, wie oft ich überhaupt schon spenden war: 89 Mal.“ Denn für das, was Elke Lutzmann nun schon seit über 25 Jahren regelmäßig tut, will sie keine Anerkennung oder große Dankeschön. Für sie zählt die gute Tat als etwas fast schon Selbstverständliches – Dienst an der Allgemeinheit. „Ich gehe da einfach hin und lasse mir den halben Liter abzapfen und dann ist wieder gut für das nächste Vierteljahr. Das ist keine große Sache.“ Das ist auch der Grund, warum sie ausschließlich zu den Blutspendeterminen des Deutschen Roten Kreuzes geht, dort wird man nämlich nicht für sein Blut bezahlt.



Zwar ist Elke Lutzmann in Schildau geboren, wohnt jedoch seit 1981 in Torgau. Nach der Wende nahm sie ihren Beruf an, welchem sie auch heute noch nachgeht: sie ist Bundespolizistin. „Eigentlich wollte ich ja Floristin werden, nachdem ich mir nach der Wende einen neuen Job suchen musste“, erzählt sie belustigt. „Aber da war es fast unmöglich, eine Anstellung zu finden und dann bin ich, beziehungsweise eigentlich mein Mann, auf die Ausschreibung der Bundespolizei gestoßen. Und so bin ich da dann eben reingekommen.“ Seitdem arbeitet Lutzmann nicht nur in der Abteilung des Bundespolizei in Bad Düben, sondern in ganz Deutschland.



„Aber Blutspenden mache ich nur hier in der Heimat. Entweder in Torgau oder Bad Düben.“ Warum sie damals, vor über 25 Jahren damit angefangen hat, weiß Lutzmann gar nicht mehr genau. „Ich glaube, ich wollte einfach mal etwas Gutes tun und bin dann einfach gegangen. Und bis heute eben dabei geblieben.“ Wenn sie die Zeit findet, versucht die Torgauerin vier Mal im Jahr spenden zu gehen, die maximale Anzahl für Frauen. Sie hat die Blutgruppe 0d, welche zwar mit allen anderen Blutgruppen kompatibel, allerdings auch äußerst selten ist. Doch das ist nicht der Grund für ihr regelmäßiges Spenden, sagt sie. Sie würde sich auch mit A oder B genauso oft an die Nadel hängen, wie jetzt, sagt sie. „Ich denke mir einfach, dass, wenn mir einmal etwas passiert, dann will ich auch, dass mir geholfen wird. Außerdem habe ich eine Tante mit Leukämie. Also habe ich bereits kennengelernt, wie wichtig es ist, dass die Menschen Blut spenden. Und außerdem, mir schadet es nicht, also was spricht dagegen?“



Und auch was andere Dinge angeht, ist Elke Lutzmann gern bereit, etwas abzugeben. So war sie früher bereits des Öfteren beim Spenden von Blutplasma mit dabei, außerdem ist die 58-Jährige für eine Knochenmarkspende typisiert. Das einzige, was ihr noch fehlt, ist ein Organspendeausweis. „Aber darüber habe ich auch schon nachgedacht und werde mir vermutlich noch einen zulegen.“ Zu irgendwelchen Zwischenfällen oder negativen Nachwirkungen kam es bei den 89 Spenden der Bundespolizistin überhaupt noch nicht. Im Gegenteil: häufiges Blutspenden solle sogar den Blutdruck senken, erklärt sie. Abschließend hat die Bundespolzistin eigentlich nur noch zu sagen: „An alle, die noch nie Blut spenden waren: Nehmt euch die Zeit und geht einfach mal hin! Es schadet nicht und Kranke, die das Blut benötigen, gibt es immer.“