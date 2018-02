Schonungslos Bilanz gezogen

Dautzschen. Gemeinsam ließen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dautzschen-Großtreben das Jahr 2017 Revue passieren. Dazu wurden in der zurückliegenden Jahreshauptversammlung der Rechenschaftsberichte der Einsatzabteilung durch Wehrleiterin Sabine Koch und der Bericht der Jugendfeuerwehr durch Jugendwartin Sabrina Görlich verlesen. Dass diese Bilanzen nicht nur der Schönmalerei dienen, zeigte sich an diesem Abend recht deutlich. Statistische Auswertungen offenbarten, dass dem sorgenbereitenden Trend zur steigenden Einsatzanzahl (2016: 17 Einsätze, 2017: 20 Einsätze) der Trend des steigenden Durchschnittsalters der Einsatzabteilung folgt. Das beträgt bei den 20 Einsatzkräften 39,5 Jahren.



Auch wenn die Jugendfeuerwehr momentan mit 15 Mitgliedern gut aufgestellt ist, dauert es noch ein paar Jahre bis hieraus neue Einsatzkräfte entwachsen können. Und dann ist da noch die fehlende Motivation der Kameraden zu den notwendigen Aus- und Weiterbildungsdiensten. Bei diesem Thema legen sich bei Wehrleiterin Sabine Koch mittlerweile dicke Sorgenfalten auf die Stirn. In weiterer Folge bekommt auch die Jugendfeuerwehr diesen kritikwürdigen Umstand zu spüren. So ist es laut Jugendwartin Görlich immer schwieriger, Kameraden der aktiven Gruppe für notwendige Unterstützungstätigkeiten für Dienste der Jugendfeuerwehr zu gewinnen.



Gerade nachdem die Jugendfeuerwehr ihre Mitgliederzahl von drei auf 15 sehr deutlich steigern konnte, ist es nötig, den Kindern und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Dienstgeschehen bieten zu können.

Selbstverständlich standen aber nicht nur Sorgen und Probleme an diesem Abend in der Diskussion. So eine Jahreshauptversammlung ist immer auch ein guter Grund für die Beförderung und Auszeichnung von Kameraden. Nach bestandener Zugführerprüfung konnte Robert Müller zum Brandmeister befördert werden. Claudia Ressl und Manuel Neuendorf erhielten Urkunde zum bestandenen Funklehrgang, Ellen und Franz Rensing sowie John Schauer wurde der Dienstgrad des Hauptfeuerwehrmannes verliehen.