Torgau. Im Gewerbering haben Polizeibeamte am Montag kurz nach 18 Uhr zwei Schrottdiebe auf frischer Tat gestellt. Ein Komplize entkam zunächst. Das Trio war auf Rädern zum Containerlagerplatz gekommen, hatte Computerschrott gestohlen und alles zum Abtransport bereitgelegt. In diesem Moment griffen die Beamten zu und nahmen zwei Täter (21, 24) vorläufig fest. Den dritten (17), dem zunächst die Flucht gelungen war, konnten die Polizisten später am Abend ermitteln und vorläufig festnehmen.



Aus dem Diebes-Trio wurde bald darauf ein Quartett, denn die Gesetzeshüter kontrollierten das Firmengelände und „fanden“, versteckt in einem Container, noch einen Mann. Auch bei ihm klickten die Handschellen. Bei den vier Männern handelt es sich um slowakische Staatsbürger, von denen drei in Torgau wohnhaft sind. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die vier, die sich wegen Diebstahls zu verantworten haben, wieder auf freien Fuß gesetzt.