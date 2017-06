Schulabschluss in der JVA nachgeholt

Für einen weiteren Insassen hatte es zu einem einfachen Hauptschulabschluss gereicht. Anke Behn, Vorsitzende des Prüfungsausschusses und Vize-Schulleiterin der Torgauer Oberschule Nordwest (die Schule kümmert sich seit 1994 mit kurzer Unterbrechung um die Prüfung), zeigte sich ob der Ergebnisse sehr zufrieden.

Von sieben zugelassenen Häftlingen hatten sich sechs der Prüfung unterzogen. Davon strebt einer nun eine Bäcker-Lehre, ein anderer eine Kfz Mechatronikerausbildung an. Musikalisch umrahmt wurde die Zeugnisübergabe durch den Auftritt der Anstaltsband, deren musikalische Leitung Sebastian Kewitz oblag.

Vor einem Jahr hatten zwölf Insassen Anlauf genommen, den Hauptschulabschluss in der JVA Torgau mit Unterstützung der beiden Anstaltslehrer Andreas Krausch und Kathrin Perlitius nachzuholen. Diverse Gründe, darunter auch Verlegungen, führten dazu, dass nur noch sieben zur Prüfung zugelassen waren. Ab dem 11. August geht es in der JVA in eine neue Hauptschulrunde. Erneut können sich Insassen für zwölf freie Plätze bewerben. Von montags bis donnerstags bekommen es die Schüler dann in 28 Wochenstunden mit acht Schulfächern zu tun. In drei Fächern wird eine schriftliche Prüfung, in zweien eine mündliche abgelegt.