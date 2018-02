Schulmuseum hängt in der Luft

Inzwischen wurde der Hilferuf des Vereins durch Veröffentlichung in der Zeitung auch auf die Altkreise Oschatz und Delitzsch/Eilenburg ausgeweitet. Indes kritisierte Margot Weiß, Förderverein 1. Deutsche Radfahrerkirche Weßnig, die Dommitzscher Räte, die den dortigen Verein vor die Tür setzen. „Die Kündigung des Ausstellungszentrums ist für mich unfassbar. Da wird großes, ehrenamtliches Engagement von Bürgern, speziell Lysander Pötzsch mit Team und den vielen Dommitzscher Sammlern regelrecht mit Füßen getreten.

Die Stadt Pirna ist stolz auf ihr DDR- Museum und kann viele interessierte Besucher (obwohl mit Eintritt) verzeichnen. Dass die Stadt Dommitzsch das Haus angeblich nicht erhalten kann, ist die eine Sache, aber ohne Ausweg die Engagierten einfach vor die Tür zu setzen, die andere. Lysander Pötzsch fertigte im Laufe der Jahre meisterhaft Schautafeln zur Entwicklung der „1. Deutschen Radfahrerkirche Weßnig“ an, die nicht nur in der Dommitzscher Ausstellung zu bewundern waren, sondern auch zu Kirchentagen in Eilenburg, Torgau, bei Ausstellungen im Torgauer PEP und beim Fest des Rades in Weßnig. Diesen Tafeln würden wir in der Radfahrerkirche Weßnig einen würdigen Platz geben“, schrieb sie.