Schulsozialarbeit: KAP verlässt Beilroder Oberschule

Torgau. Das Kulturelle Aktionsprojekt Torgau (KAP) zieht sich ein Stück weit aus der Schulsozialarbeit zurück. Wie KAP-Geschäftsführer Uwe Narkunat in der vergangenen Woche gegenüber der Torgauer Zeitung bestätigte, zeichne man ab dem 1. August nicht mehr für die Stelle an der Beilroder Oberschule als Träger verantwortlich. Die zweite Stelle an der Katharina-von-Bora Oberschule Torgau bleibe von diesem Schritt allerdings unberührt. Als Grund für den Rückzug aus dem Ostelbischen nannte Narkunat nicht eingetretene Synergieeffekte. So sei man 2015 als Träger notgedrungen für den Kinderschutzbund in Beilrode eingesprungen. Dieser hatte damals sehr stark mit Personalproblemen zu kämpfen. „Doch Beilrode ist einfach zu weit von Torgau entfernt, als dass wir die Schulsozialarbeit sinnvollerweise mit unserem Jugendzentrum hätten verbinden können“, begründete Narkunat die Entscheidung. Darüber hinaus habe sich das KAP kulturelle Angebote als Vereinsziel gesetzt.

Die beiden Schulsozialarbeiterstellen hätten indes dazu geführt, dass man sich von jenem Vereinsziel in Summe spürbar entfernt habe.

Mit Beginn des kommenden Schuljahres räumt der Freistaat Sachsen dem Themenschwerpunkt Schulsozialarbeit eine deutlich größere Rolle ein als bislang. So soll an sämtlichen allgemeinbildenden Schulen die Schulsozialarbeit etabliert werden. „Unbestritten ist eine Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und pädagogischer Arbeit an Schulen zwingend erforderlich, sodass der stetige Ausbau ein logischer und richtiger Schritt ist“, sagt die nordsächsische Sozialdezernentin Heike Schmidt. Der niedrigschwellige Charakter der Schulsozialarbeit sei Prävention und Intervention und könne somit individuelle, familiäre und schulische Konflikte im Ansatz erkennen, gezielte Hilfen anbieten und frühzeitig an spezifische Hilfsangebote vermitteln, fügte Schmidt an. Dabei würden Schulsozialarbeiter eine Scharnier- und Vernetzungsfunktion zu Angeboten der Jugendhilfe, Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit übernehmen. Ziel der Angebote sei es, Jungen und Mädchen in deren Entwicklung zu fördern, was letztendlich zu einer Verringerung vieler sozialer Probleme führen sollte.

Bereits Anfang Februar dieses Jahres wurden die Weichen dahingehend gestellt, die Schulsozialarbeit an den Oberschulen, Förderschulen zur Lernförderung und teilweise – je nach Bedarfslage – auch an den Grundschulen und Gymnasien im Landkreis Nordsachsen zu integrieren.

Übrigens: Die Schulsozialarbeiterstelle an der Oberschule Beilrode wird künftig von der Diakonie getragen. Eine Bestätigung gab es hierzu gestern von dem neuen Träger.