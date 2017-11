Schultasche mit der Sporttasche getauscht

Gewichtheben. Am Freitag durfte Florian Scholz (SSV 1952 Torgau) seine Schultasche mit der Sporttasche tauschen. Der Torgauer startete in Rodewisch beim Schülerpokal der Deutschen Gewichtheberjugend. In dem 15-köpfigen Starterfeld waren vorwiegend leichtere Sportler und aufgrund des Wertungsmodus war klar, dass es Florian Scholz mit starker Konkurrenz aus Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Rheinlandpfalz zu tun hat und es dabei nicht einfach haben wird. Nur ein Starter mehr und die Teilnehmer wären in die Kategorien Leicht und Schwer unterteilt worden.

Der Veranstaltungsbeginn war für den jungen Torgauer dann doch was komplett Neues: Nach Bundesland wurden die Teilnehmer auf die Bühne geholt und es erklang die Nationalhymne. Gut vorbereitet begann der 12-jährige mit dem Pendellauf und erzielte bei seinem Run eine neue persönliche Bestleistung mit 11,02 Sekunden. Im Schlussdreisprung stellten die 6,09 Meter ebenfalls einen neuen Bestwert da. Im Schockwurf wollte es dann nicht so gut laufen. Im Training hatte Scholz mehrmals an die 10 m geworfen, doch im Wettkampf klappte es diesmal nicht – nur 8,94 Meter. Diese Weite kostete dem Torgauer Talent wertvolle Punkte. Im Anristen (Bei dieser Athletik-Disziplin muss der Sportler an einer Klimmzugstange hängend die Fußspitzen zur Stange heben) schaffte Florian mühelos die geforderten zehn Wiederholungen. Im folgenden Reißen zeigte Scholz dann sein ganzes Können.

Als letzter Heber des großen Starterfeldes betrat er die Bühne und meisterte die Last von 42 Kilogramm souverän. Nach der neuen Bestleistung von 45 Kilogramm forderte der SSV-Heber dann 47 Kilogramm. Auch diese neue persönliche Bestmarke und vor allem war es die höchste Last der Konkurrenz – und er schaffte auch dieses Gewicht sicher. Im anschließenden Stoßen begann der Torgauer mit 52 Kilogramm, dem dann 55 Kilogramm folgten.

Im dritten Versuch erzielte er dann mit 56 Kilogramm auch hier noch einen neue Bestleistung. Hier konnten allerdings der spätere Sieger aus Bayern gleich viel und ein Sportler aus Brandenburg sogar noch ein paar Kilogramm mehr bewegen. In der Endabrechnung ein guter 7. Platz und Lob unter anderem vom Sächsischem Landestrainer und vom Bundestrainer für den jungen Torgauer.



