Schwach gestartet, stark beendet

Die erste Rolandstädter Vertretung wollte natürlich – angespornt von der Leistung der Zweiten, die zuvor im Kreisderby die Torgauer vom VfB geschlagen hatte – ebenfalls einen Sieg einfahren. Gegen den Tabellenvorletzten und mit starker Besetzung sollte dies ein Selbstläufer sein. Doch in der ersten Halbzeit lief nicht viel zusammen. Erst mit einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt wurde die Mannschaft von Trainer Tondok ihrer Favoritenrolle gerecht.

Die Zuschauer staunten nicht schlecht und rieben sich verwundert die Augen über die Startphase der Partie. Die Gastgeber, ungewohnt hektisch und nervös, kamen zunächst nicht ins Spiel. Die Leipziger nutzten die Schwächen der Belgeraner Abwehr, die zu zögerlich beim ballführenden Mann war, und netzten aus dem Rückraum ungehindert ein, führten nach fünf Minuten mit 3:0 Toren, während die Rolandstädter bis zur 8. Minute brauchten um ihr erstes Tor im Spiel zu erzielen. Bis zur 12. Minute schaffte die Mannschaft dann den 3:3 Ausgleich, ging danach mit 4:3 in Führung und sollte diese auch nicht mehr abgeben. Doch bis zur Pause gelang es nicht, sich entscheidend abzusetzen. Zu viele Stockfehler wie unnötige Ballverluste, unkonzentrierte Abspiele und schlechte Würfe verhinderten die Vergrößerung des Vorsprungs. Die Leipziger konnten so gut mithalten, aber man sah, dass sie nur durch die Belgeraner Fehler im Spiel gehalten wurden. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Rolandstädter etwas konsequenter und sicherer, zogen bis zur Pause auf drei Tore davon (11:8).

Nach dem Wiederanpfiff nahm der Roland-Express dann Fahrt auf. Endlich wurde die Deckung so stabilisiert, dass es kein Durchkommen mehr gab. R. Müller und C. Klengler rührten Beton an und auch die anderen Mitspieler fassten ordentlich zu. Zudem lief es auch im Angriff besser und M. Eichler zeigte eine sehr gute Leistung. Systhematisch wurde der Vorsprung nun ausgebaut. Der Tempoverschärfung konnten die Chemiker wenig entgegensetzen und mussten abreißen lassen. Die Belgeraner spielten jetzt so, wie es ihr Trainer eigentlich erwartet hatte.

Die schnelle Spielweise überforderte den Gegner mehr und mehr und nach 50 Minuten stand es 21:11 – die Partie war entschieden. Unerklärlich dennoch, dass die Hektik und die damit verbundenen Fehler weiter hoch blieben, sodass das Ergebnis nicht noch klarer ausfallen konnte. Am Ende gelang jedoch ein standesgemäßer Sieg und es zeigte sich, wozu die Mannschaft in der Lage ist, wenn Trainer Tondok mehr Personal zur Verfügung hat.

Belgern spielte mit:

Tor: N. Illmer, T. Ringsleben

Feld: C. Klengler (1), M. Haase (3), Tho. Haase(5), R. Müller, L. Bunde (3/1), P. Rosner (1), A. Vogel (1), Thi. Haase (1), M. Eichler (5/3), C. Richter (6/1)